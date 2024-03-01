Головна Публікації
search button user button menu button

Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»?

Технології війни
Віталій Тараненко glavcom.ua
Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»?
Розбудова оборонних споруд по лінії фронту: уряд схвалив в останні місяці цілий пакет постанов
скрішот із відео генерал-лейтенанта Сергія Наєва

Генштаб рапортує про зведення тисяч опорних пунктів, але уряд своїми постановами визнає: цього вкрай мало

На третьому році великої війни несподівано з’явилася дивна новина: влада Запорізької області, більша частина якої перебуває в окупації, скасувала оборонний тендер на 88 млн грн. Ішлося про закупівлю 45 тисяч штук загороджувальних бетонних пірамід (у народі – «зубів дракона» – фортифікаційних бетонних конструкцій, які заривають в землю рядами як перешкоди для просування танкових підрозділів противника). До середини березня весь товар мав бути поставлений на фронт.

Як з’ясував «Главком», тендер було зірвано через... відсутність координації між обласною владою та урядом. І все це посеред війни. Відповідне роз’яснення одержав тендерний комітет від директора департаменту фінансів Запорізької ОДА Сергія Медведя. У його службовій записці сказано: кошти на рахунки Запорізької обласної військової адміністрації з державного бюджету не надійшли.

Більше того відсутній розпорядчий документ Кабміну щодо розподілу коштів з держбюджету згаданій області на оборонні цілі.

«Гасити пожежу» кинувся новопризначений голова Запорізької військової обладміністрації Іван Федоров. Через свій телеграм-канал посадовець заспокоїв: хоч тендер скасували (через «поважні причини», про які він промовчав), однак гроші на фортифікаційні споруди вже направлено.

Тоді ж Федоров навів інші тривожні дані. Виявляється, на тимчасово окупованій території Запорізькій області росіяни звели вже четверту! захисну лінію на напрямках Токмак-Мелітополь і Токмак-Бердянськ. Та це лише невелика частина укріплень, які ворог збудував на два роки великої війни по всій Україні. Із останнього: на Донеччині окупанти змонтували загородження із 2100 вагонів довжиною 30 кілометрів як потенційну барикаду на випадок прориву механізованих частин української армії.

А що ж зі свого боку може протиставити загарбникам Україна? Це питання гостро актуалізувалося з лютого 2024 року через критичну ситуацію на окремих ділянках фронту, на кшталт Авдіївського напрямку, де окупаційна армія має успіхи і просувається вперед, захоплюючи нові українські населені пункти.

То де ж вона зупиниться?

Дві тисячі опорних пунктів

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, наданою «Главкому», у 2022-2023 роках Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів та інших позицій у зонах оперативно-стратегічних угрупувань військ. До зведення оборонних рубежів залучалися підрозділи загальновійськових бригад (полків), інженерні підрозділи Сил підтримки, а також сили і засоби обласних військових адміністрацій.

У 2022-2023 роках Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів та інших позицій у зонах оперативно-стратегічних угрупувань військ
У 2022-2023 роках Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів та інших позицій у зонах оперативно-стратегічних угрупувань військ
фото: Командування сил підтримки ЗСУ

Якщо «приземлитися» і поглянути на реальний стан справ на прифронтових територіях, то ситуація не така вже й райдужна. Будемо робити висновки з сухих цифр, які підтверджені офіційно.

У 2022 році уряд виділив 300 млн грн з резервного фонду держбюджету для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області. У 2023 році таких траншів для Харківщини було ще два: 450 млн грн і 911,5 млн грн. Оперувати вказаним ресурсом мала обласна військова адміністрація за погодженням з міністерствами економіки, фінансів і розвитку громад, територій та інфраструктури. Також Кабмін дозволив Харківській ОВА укладати прямі договори з підрядниками без застосування системи ProZorro.

Що маємо у результаті: у 2022 році влада Харківщини не зуміла використати 21,1 млн грн для зведення укріплень, у 2023-му – 664 млн грн! Фактично половина коштів (з усього 1,36 млрд грн), які торік прифронтова область отримала на зведення фортифікаційних споруд, не освоєні. Таку інформацію «Главкому» повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко у відповіді на запит.

Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»? фото 1
Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»? фото 2

Така ж картина в інших регіонах, наближених до Росії. У 2023 році Чернігівська область не використала на оборону власних територій понад третину виділених сум з 363,4 млн грн використано 217,6 млн грн). Сумщина: з 108,1 млн грн використано 95,6 млн грн, Дніпропетровщина: з 12,5 млн грн використано 9,7 млн грн.

Єдиною прифронтовою областю, яка минулого року, за даними заступника міністра Ігоря Фоменка, повністю освоїла гроші на будівництво фортифікаційних споруд, стала Запорізька. У 2023 році Кабмін виділив для неї... всього  31,7 млн грн. І освоювати цю скромну для області, де йдуть бойові дії почали лише кілька місяців тому. Наприклад, у грудні 2023-го, як свідчить Єдиний вебпортал використання публічних коштів, управління капітального будівництва Запорізької ОДА купувала будівельні матеріали у ТОВ «Балівський завод залізобетонних конструкцій», ПП «Фундамент-М» і ТОВ «Конструктив ВТВ» для зведення військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Укріплення Житомирщини і Рівненщини

На початку лютого 2024-го (за тиждень до звільнення з посади) командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв демонстрував на відео риття бульдозерами протитанкових ровів, закладання укріплень разом із вогневими точками. Також на передній план потрапили ряди «зубів дракона» з колючим дротом.

Ці роботи кипіли далеко від «гарячих точок», фактично у тилу. «Здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, крім цього польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону», – заявив Наєв.

Галопуючі темпи будівництва фортифікаційних споруд спостерігаються у Житомирській області (входить до угруповання військ «Північ»). Тамтешній департамент регіонального розвитку лише протягом лютого уклав прямих договорів зі зведення низки взводних опорних пунктів на пів мільярда гривень! Найсоліднішим є лот із будівництва взводного опорного пункту №18 вартістю 108,28 млн грн.

Будівництва взводного опорного пункту №18 на Житомирщині за 108,28 млн грн
Будівництва взводного опорного пункту №18 на Житомирщині за 108,28 млн грн
дані ProZorro

У жодній із оборонних закупівель замовник не розголошує подробиць: зашифровані місцезнаходження та проєктні особливості укріплень. Також не оприлюднюються дані про кошторисні ціни будматеріалів. Це ж стосується й переможців тендерів – усе засекречено.

Також потужно активізувалася влада Рівненщини. 8 лютого було підписано три таємних контракти загальною вартістю 946,76 млн грн. Зокрема, йдеться про будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території області. Завершити всі роботи планують до кінця грудня 2025 року.

8 лютого влада Рівненщини підписали три таємних оборонні контракти загальною вартістю 946,76 млн грн
8 лютого влада Рівненщини підписали три таємних оборонні контракти загальною вартістю 946,76 млн грн
дані ProZorro

Коли грім вдарив

В уряді серйозність загрози, ймовірно, дуже добре розуміють. 

На підтвердження – цілий список постанов Кабміну, ухвалених наприкінці 2023 року – на початку 2024-го.

Суть цих документів зводиться до одного: держава має терміново зводити оборонні редути:

  • постанова про деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні від 29 грудня 2023 року передбачала алгоритм дій військового командування, міністерств та влади на місцях щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;
  • постанова про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Міністерству оборони для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд від 12 січня 2024 року. Кабмін розподілив 2,48 млрд грн на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів і улаштування смуг невибухових загороджень;
  • постанова про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету від 18 січня 2024 року. Певна частина коштів із загальної суми 792 млн грн має спрямовуватися на оборонні споруди;
  • постанова про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету від 19 січня 2024 року. Всього виділено 17,44 млрд грн для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

На пресконференції, що відбулася 25 лютого, президент Володимир Зеленський заявив: березень-квітень будуть складними для України. Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа.

З цього приводу аналітики моніторингового каналу DeepState вже ставлять запитання: після недавнього відходу ЗСУ з населених пунктів Степове і Сєверне на Донеччині (потрапили під окупацію після захоплення росіянами Авдіївки) «де далі командування оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» заявить про «підготовлені» рубежі оборони?». І додають: якщо інженерно-фортифікаційні споруди не з’являться сьогодні, то завтра їх вже не буде кому утримувати.

Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також:

Теги: Кабмін росія окупанти Міноборони війна #stoprussia фронт тероборона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ уразили радіолокаційну станцію російських військ
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів у Криму
30 сiчня, 15:52
Росіяни вигадали фейк, що «якщо жінки не народили до 25 років, то їх відправлятимуть на фронт»
«Чергова спроба мобілізувати жінок до лав ЗСУ». Огляд російської дезінформації
1 лютого, 15:05
РФ піднімала в небо МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад пів години
3 лютого, 12:20
Шпигун залучав європейських політиків до поширення російської пропаганди та політичних провокацій
Польща затримала шпигуна РФ, який вербував агентів у Європарламенті: деталі розслідування
7 лютого, 11:46
Росія вдарила по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина
Росія вдарила по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина
15 лютого, 22:15
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на чотири області РФ
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на чотири області РФ
17 лютого, 06:50
Росіяни зможуть частково робити оплату у Туреччині
Розрахунки з Росією через банки: Туреччина ухвалила нове рішення
9 лютого, 11:48
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
7 лютого, 06:22
Росіяни невдоволені своїми командирами
У Росії збільшується кількість конфліктів між військовими
12 лютого, 04:50

Публікації

Розбудова оборонних споруд по лінії фронту: уряд схвалив в останні місяці цілий пакет постанов
Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»?
Сьогодні, 08:00
Саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Фото учасників зустрічі
Що привіз Зеленський з Албанії? Підсумки саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Вчора, 14:31
28 лютого керівництво невизнаного Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови»
Придністровський «чорний лебідь». У гру вступають США
28 лютого, 21:25
Лінія окупації Абхазії
«Безпека» по-російськи. Як Москва посилює контроль за окупованими грузинськими територіями
28 лютого, 10:00
Українські селяни вміють гуртуватися заради спільних цілей
Бебібум на замовлення. П’ять історій порятунку українського села
27 лютого, 15:15

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Блокада кордону. Литва звернулася до польських фермерів
30K
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили
8019
Послання Путіна до росіян: яке улюблене слово диктатора
7847
Велика Британія може втратити свій найбільший авіаносець через одну причину
7383
Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона
6997
Конгрес США допитає очільника Пентагону через приховування хвороби

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua