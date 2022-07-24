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    Події в Україні

    Під Мелітополем сталися вибухи на залізниці (фото)

    На північ від окупованого Мелітополя вибухом зруйновані залізничні колії, що ведуть до лінії фронту - Під Мелітополем сталися вибухи на залізниці (фото)
    На північ від окупованого Мелітополя вибухом зруйновані залізничні колії, що ведуть до лінії фронту
    фото: «Ріа-Мелітополь»

    Пошкоджені залізничні колії в районі станції Новобогданівка

    У ніч з 23 на 24 липня, близько 1:00, біля Мелітополя сталося кілька гучних вибухів. Про це повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

    У самому Мелітополі було чутно сирени, а з боку аеродрому (північна околиця Мелітополя) жителі тимчасово захопленого міста бачили дим.

    Вранці з’явилися фотографії з місця вибухів. Це в районі залізничної станції Новобогданівка, що на північ від Мелітополя, дорогою на Запоріжжя.

    Біля Новобогданівки була пошкоджена залізнична колія. Видання припускає, що вибух могли влаштувати Сили спецоперацій Збройних сил України для того, аби окупанти не змогли постачати техніку і зброю залізницею в район тимчасово захопленої Василівки.

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    Під Мелітополем сталися вибухи на залізниці (фото)
    Під Мелітополем сталися вибухи на залізниці (фото)
    Під Мелітополем сталися вибухи на залізниці (фото)

    Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи пізно ввечері 17 липня. Після цього у місті почалося активне пересування техніки російських військових.

    Як повідомлялося, окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі.

    Додамо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.

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    Теги: вибух росія окупанти війна залізниця Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Під Мелітополем сталися вибухи на залізниці (фото)