Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)

Українські воїни нанесли більше 30 ударів

У ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів. Про це розповів міський голова Іван Федоров.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Мелітополі горить аеропорт, на якому розташовувалася база окупантів.

«Очікуємо великий потік мелітопольців на евакуацію. Наше завдання – допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя», – зауважив Федоров.

За словами мера Мелітополя, також учора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.

«Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста», – сказав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базуються окупанти.

До слова, у Харкові через загрозу ворожого обстрілу рано-вранці оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.