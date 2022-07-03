  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)

    У Мелітополі горить аеропорт, на якому розташовувалася база окупантів - Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)
    У Мелітополі горить аеропорт, на якому розташовувалася база окупантів
    фото з відкритих джерел

    Українські воїни нанесли більше 30 ударів

    У ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів. Про це розповів міський голова Іван Федоров.

    За повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Мелітополі горить аеропорт, на якому розташовувалася база окупантів.

    «Очікуємо великий потік мелітопольців на евакуацію. Наше завдання – допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя», – зауважив Федоров.

    За словами мера Мелітополя, також учора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)
    Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)
    Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)
    Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)

    «Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста», – сказав Федоров.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базуються окупанти.

    До слова, у Харкові через загрозу ворожого обстрілу рано-вранці оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 3 липня
    Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна обстріл аеропорт Україна населення окупація #stoprussia Іван Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Збройні сили розбомбили військову базу рашистів у Мелітополі (фото, відео)