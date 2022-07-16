Окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі
Рашисти намагаються виявити тих мелітопольців, які не люблять країну-агресора
У тимчасово захопленому російськими окупантами Мелітополі з сьогоднішнього ранку відбуваються обшуки. Про це повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».
Кілька районі міста були повністю блоковані рашистськими військами, після чого розпочалися обшуки.
Кого саме шукають окупанти, невідомо. Місцеві жителі розповідають, що рашисти вимагають від чоловіків зняти одяг і показати наявні на тілі татуювання.
Також рашисти задають мешканцям Мелітополя питання на кшталт «Чи любите ви Росію?» або «Як ви ставитеся до Росії?»
Через тотальні обшуки у Мелітополі не вийшли на роботу більшість продавців на місцевому ринку.
«Люди ховаються удома, бо сказали, що всіх переписують. Що цього разу трапилося у орків (так в Україні називають російських загарбників – ред.), незрозуміло. Може, шукають когось виселити з міста», – припускають мешканці Мелітополя.
Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив учора, 15 липня, що частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.