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    Події в Україні

    Окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі

    Окупанти перевіряють усіх чоловіків у Мелітополі - Окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі
    Окупанти перевіряють усіх чоловіків у Мелітополі
    фото: «Ріа-Мелітополь»

    Рашисти намагаються виявити тих мелітопольців, які не люблять країну-агресора

    У тимчасово захопленому російськими окупантами Мелітополі з сьогоднішнього ранку відбуваються обшуки. Про це повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

    Кілька районі міста були повністю блоковані рашистськими військами, після чого розпочалися обшуки.

    Кого саме шукають окупанти, невідомо. Місцеві жителі розповідають, що рашисти вимагають від чоловіків зняти одяг і показати наявні на тілі татуювання.

    Також рашисти задають мешканцям Мелітополя питання на кшталт «Чи любите ви Росію?» або «Як ви ставитеся до Росії?»

    Через тотальні обшуки у Мелітополі не вийшли на роботу більшість продавців на місцевому ринку.

    «Люди ховаються удома, бо сказали, що всіх переписують. Що цього разу трапилося у орків (так в Україні називають російських загарбників – ред.), незрозуміло. Може, шукають когось виселити з міста», – припускають мешканці Мелітополя.

    Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив учора, 15 липня, що частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.

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    Теги: росія обшук окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі