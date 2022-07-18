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    Події в Україні

    В окупованому Мелітополі зафіксовано активне пересування техніки РФ

    У місті пролунали вибухи - В окупованому Мелітополі зафіксовано активне пересування техніки РФ
    У місті пролунали вибухи
    фото: «Ріа-Мелітополь»

    Місцеві жителі помітили над містом гелікоптер

    У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи пізно ввечері 17 липня. Після цього у місті почалося активне пересування техніки російських військових.Також місцеві жителі помітили над містом гелікоптер. Про це повідомляє «Ріа Мелітополь».

    За попередніми даними, вибух стався близько 19:50. При чому він мав таку силу, що місцеві жителі його чули у всіх районах міста.

    Примітно, що після цього у місті було помічено активно пересування російської техніки. Також люди чули слабкі вибухи протягом кількох секунд.

    «Окупанти, як завжди, заметушилися. Тут же містом стала активно пересуватися військова техніка. Активний рух техніки місцеві жителі зафіксували по вулиці Інтеркультурній», – описують ситуацію в місті мелітопольці.

    Як повідомлялося, окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі.

    Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив учора, 15 липня, що частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.

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    Теги: вибух росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia Іван Федоров
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    В окупованому Мелітополі зафіксовано активне пересування техніки РФ