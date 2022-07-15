У Мелітополі колаборанти готові працювати проти РФ – мер Федоров

Протестний рух у місті дедалі більше наростає

У Мелітополі з’явилися колаборанти, які готові працювати проти російських окупантів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров ефірі телеканалу Freedom.

Він розповів, що протестний рух у Мелітополі дедалі більше наростає.

Пов’язано це з тим, що колаборанти обіцяли не піднімати тарифи, але насправді лише збільшили їх. Містяни також не сприйняли ініціативу псевдогубернатора Євгена Балицького про проведення так званого «референдуму» та приєднання захоплених територій до Росії.

«Кількість колаборантів, які готові чинити опір росіянам збільшилася і кількість колаборантів, які каються і просяться назад, теж збільшилася. Тому тенденція наростання партизанського руху тільки наростатиме. Росія їх обдурила. Пропагандисти та гауляйтери багато чого обіцяли, але не виконують обіцянки. Після того, як їм виплатили першу зарплату, вони зрозуміли, що ніякої перспективи у них немає. Тепер хочуть повернутися назад, але цей шлях жорсткий і з певними умовами», – сказав Федоров.

Як повідомлялося, у Мелітополі під будівлею «МВС» окупантів прогримів вибух. Також Федоров розповів, що рашисти ставлять техніку в житлових кварталах Мелітополя.