Противник захопив у Мелітополі завод із виробництва кисню

Техніка РФ також захована на території ліцею

Російські загарбники продовжують тероризувати інфраструктуру Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі рашисти захопили завод автотракторних глушників, потужності якого орендувало підприємство, що виробляє медичний та промисловий кисень. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Окупанти захопили завод автотракторних глушників, на його території є підприємство, яке виробляє медичний та промисловий кисень. Воно небезпечне для знаходження там військової техніки, але окупанти там її розмістили», – повідомив Федоров.

Мер зазначив, що загарбники заїхали на територію мелітопольського ліцею № 5. На базі цієї школи вони розмістили, як свої казарми з особовим складом, так і свою військову техніку. За словами Федорова, цей ліцей розташований у густонаселеному районі міста, тож ворог навмисно вибрав це місце, щоб оточити себе цивільним населенням.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока Запорізької АЕС. Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1.

Нагадаємо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.

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