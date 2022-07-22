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    Події в Україні

    Противник захопив у Мелітополі завод із виробництва кисню

    Рашисти ховають техніку серед цивільного населення - Противник захопив у Мелітополі завод із виробництва кисню
    Рашисти ховають техніку серед цивільного населення
    фото ілюстративне

    Техніка РФ також захована на території ліцею

    Російські загарбники продовжують тероризувати інфраструктуру Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі рашисти захопили завод автотракторних глушників, потужності якого орендувало підприємство, що виробляє медичний та промисловий кисень. Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону.

    «Окупанти захопили завод автотракторних глушників, на його території є підприємство, яке виробляє медичний та промисловий кисень. Воно небезпечне для знаходження там військової техніки, але окупанти там її розмістили», – повідомив Федоров.

    Мер зазначив, що загарбники заїхали на територію мелітопольського ліцею № 5. На базі цієї школи вони розмістили, як свої казарми з особовим складом, так і свою військову техніку. За словами Федорова, цей ліцей розташований у густонаселеному районі міста, тож ворог навмисно вибрав це місце, щоб оточити себе цивільним населенням.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока Запорізької АЕС. Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машзали енергоблока №1.

    Нагадаємо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна мер Україна окупація #stoprussia Іван Федоров
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    Противник захопив у Мелітополі завод із виробництва кисню