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Окупанти атакували Полтавщину: є влучання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Полтавщину: є влучання
фото ілюстративне

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає

Увечері 2 лютого у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За словами чиновника, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

«Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 2 лютого російські загарбники атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Внаслідок чого  спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у Кривому Розі внаслідок нічної атаки РФ знеструмлено лінію швидкісного трамваю, міський трамвай і тролейбус, що призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту. 

До слова, триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: пожежа вибух Полтавщина ворог росіяни

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