Атака дронів на Кривий Ріг: влада повідомила про влучання (фото)

Енергетики вводять у місті графіки аварійних відключень

Російські окупанти атакували Кривій Ріг Дніпропетровської області дронами «Шахед». Ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури міста. Унаслідок цього без світла в районі лишилися майже 15 тисяч людей. Про це повідомили начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За даними глави області, Збройні сили України збили над регіоном п’ять БпЛА. Утім, сталося і кілька влучань.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини фото: Сергій Лисак/Telegram

«Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів. У місті частково знеструмлений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання», – зазначив Лисак.

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Вілкул уточнив, що станом на 7:00 7500 абонентів знеструмлено в Металургійному районі. Також було знеструмлено лінію міського трамвая.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини фото: Сергій Лисак/Telegram

«Знеструмлено котельню АМКР «Тепломережі» та котельню №2 «Теплоцентралі» – це Металургійний, частина Саксаганського та Довгинцівського району. Роботи з відновлення електропостачання продовжуються», – заявив він.

Згодом Вілкул додав, що енергетики вводять у Кривому Розі графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів).

Зупинено швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори.

«Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком. Нагадую всім, що у нас створено 213 «Пунктів незламності» – там є електрика, тепло і все необхідне», – зазначив посадовець.

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Крім того, в Нікопольському районі ворог атакував громади із важкої артилерії. Пошкоджені 2-два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Минулося без жертв.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 лютого в Кривому Розі пролунали вибухи.

Раніше, ввечері 2 лютого, у Полтавській області також пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.