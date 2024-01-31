Атака на Харків: зафіксовано влучання в житловий будинок, є постраждалі

Наразі відомо про трьох постраждалих

Увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та харківський міський голова Ігор Терехов.

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За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

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Також за даними ОВА, є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині.

«Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура!», – наголосив Синєгубов.

Як повідомлялося, увечері 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу.