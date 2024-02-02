Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла

Уночі Росія здійснила новий масований удар по південним та центральним областям України

У ніч проти 2 лютого російські загарбники вдарили безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Унаслідок атаки пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго». Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

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«В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго». У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фахівці «Укренерго» та ДСНС оглядають обладнання.

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Відразу після цього розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіонах оголошено повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомляли, що у деяких районах Кривого Рогу спостерігаються перебої з електрикою.

Пізніше глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у Кропивницькому та Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих.