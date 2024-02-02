Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уночі Росія здійснила новий масований удар по південним та центральним областям України

У ніч проти 2 лютого російські загарбники вдарили безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Унаслідок атаки пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго». Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

«В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго». У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що фахівці «Укренерго» та ДСНС оглядають обладнання.

Відразу після цього розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіонах оголошено повітряну тривогу. Місцеві пабліки повідомляли, що у деяких районах Кривого Рогу спостерігаються перебої з електрикою.

Пізніше глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що  у Кропивницькому та Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Попередньо – без постраждалих.

Теги: електроенергія Кривий Ріг росія Укренерго окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залишок ліквідної частини ФНБ – близько 5 трлн рублів
Скільки ще грошей залишилося у Фонді національного добробуту РФ
7 сiчня, 18:05
Суд РФ постановив стягнути з «Нафтогазу» на користь «Газпрому» близько $150 млн у разі «невиконання заборони російського суду на продовження розгляду»
Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі
12 сiчня, 18:19
Озброєння КНДР може бути неефективне через успіхи систем ППО Patriot
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
22 сiчня, 14:31
Наші захисники продовжують мужньо відбивати атаки ворога на всіх лінія фронту
Окупанти змінили стратегію на одному з напрямків
22 сiчня, 17:08
Для проходження зими Європа накопичила рекордні обсяги газу
Європа прилаштувалась до життя без російського газу – Bloomberg
23 сiчня, 09:38
Використання дронів у малих кількостях не свідчать про їх брак у країни-агресорки
Повітряні сили повідомили, чи відчуває Росія брак «шахедів»
Вчора, 10:29
Росіяни вночі не зможуть користуватися мобільним інтернетом
У Росії починають відключати мобільний інтернет через атаки українських дронів
27 сiчня, 10:50
Буданов: Росіяни вже бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів, фабрик
Буданов припустив, на які російські об'єкти можуть зрости атаки
Вчора, 16:37
Лідери ЄС схвалили €50 млрд Україні, розвідка знищила катер «Івановець». Головне за 1 лютого
Лідери ЄС схвалили €50 млрд Україні, розвідка знищила катер «Івановець». Головне за 1 лютого
Вчора, 21:00

Події в Україні

Шахтарі опинилися у пастці: Вілкул повідомив про наслідк удару РФ по Кривому Розі
Шахтарі опинилися у пастці: Вілкул повідомив про наслідк удару РФ по Кривому Розі
Українська ППО збила 11 «шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Українська ППО збила 11 «шахедів»: деталі нічної атаки росіян
Противник активізувався на одному з напрямків – Генштаб
Противник активізувався на одному з напрямків – Генштаб
Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла
Підстанція «Укренерго» зазнала пошкоджень через атаку дронів: Кривий Ріг без світла
Про що свідчать плани Путіна інтегрувати окуповані території України до РФ: оцінка ISW
Про що свідчать плани Путіна інтегрувати окуповані території України до РФ: оцінка ISW
Вибухи в Кривому Розі, лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вибухи в Кривому Розі, лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
14K
Що думають росіяни про свою країну, війну та Путіна: неочікувані результати опитування
12K
Знищення катера «Івановець»: у росіян почалась істерика
11K
ЗСУ прокоментували атаку авіації на військовий аеродром у Криму
9404
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК
8286
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 05:50
Стрітення Господнє та День Бабака. Які свята відзначаємо 2 лютого
Сьогодні, 00:52
Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою
Вчора, 17:39
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Вчора, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua