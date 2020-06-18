Міністерство освіти оприлюднило мінімальну ціну навчання на контракті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Індикативна собівартість навчання на контракті у 2020 році коливається між 6 та 39 тисячами гривень Ілюстративне фото

У Міносвіти зазначають, що мінімальна вартість навчання (індикативна собівартість) враховує доходи людей і не може бути вищою за три середні зарплати в області

Міністерство освіти і науки оприлюднило дані щодо мінімальної ціни контрактного навчання для закладів вищої освіти, що має застосовуватись в 2020 році.

У 2020 році мінімальна ціна навчання на контракті не може бути меншою, ніж 60% від фінансування, яке держава виділяє в перерахунку на одного студента-бюджетника в кожному конкретному університеті.

За словами заступника міністра освіти і науки Єгора Стадного, цього року індикативна вартість навчання стосуватиметься лише 38 найбільш популярних спеціальностей та почне діяти для студентів, які вступатимуть у 2020 році, і не вплине на тих, хто вже навчається.

«Власне, навіть серед майбутніх першокурсників нововведення торкнеться максимум 16% цьогорічного набору», – зазначає Єгор Стадний.

У Міносвіти також зазначають, що мінімальна вартість навчання (індикативна собівартість) враховує доходи людей і не може бути вищою за три середні зарплати у області.

Вона поширюється на 38 найбільш популярних спеціальностей у державних університетах і тих приватних, які будуть отримувати державне фінансування. З-поміж них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, спеціальності галузей інформаційних технологій та деякі спеціальності сфери охорони здоров’я, зокрема стоматологія, фармація, педіатрія тощо.

Індикативна собівартість навчання на контракті у 2020 році коливається між 6 та 39 тисячами гривень.

Водночас у майже 100 університетах та закладах фахової передвищої освіти мінімальна вартість контракту не буде перевищувати 20 тисяч гривень.

А найвища індикативна собівартість навчання встановлена лише у дев’яти закладах.