Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти



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Сергій Шкарлет може очолити Міносвіти

Кандидатуру Шкарлета ще має розглянути парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Відзначимо, що проєкт постанови був внесений сьогодні і зареєстрований під номером 3675.

Текст проекту постанови наразі відсутній.

«Передано на розгляд керівництву», - зазначено на сайті парламенту.

Перед тим, як питання буде винесено до сесійної зали, його має розглянути парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки. За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

Напередодні стало відомо, що фракція партії «Слуга народу» планує 18 червня винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.

Зазначимо, що уже три місяці посада міністра освіти в уряді Дениса Шмигаля залишається вакантною. З березня МОН у статусі в. о. міністра керує Любомира Мандзій.

Кандидатуру Шкарлета жорстко критикують ексміністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун, яка була заступницею голови МОН у Кабміні Арсенія Яценюка.

Вони звернули увагу на некомпетентність кандидата у сферах початкової, середньої та професійно-технічної освіти. А також вказали на небезпеку реалізації бажань частини ректорів згорнути реформи, спрямовані на підвищення якості вищої освіти.