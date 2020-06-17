Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти
Кандидатуру Шкарлета ще має розглянути парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.
Відзначимо, що проєкт постанови був внесений сьогодні і зареєстрований під номером 3675.
Текст проекту постанови наразі відсутній.
«Передано на розгляд керівництву», - зазначено на сайті парламенту.
Перед тим, як питання буде винесено до сесійної зали, його має розглянути парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки. За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.
Напередодні стало відомо, що фракція партії «Слуга народу» планує 18 червня винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.
Зазначимо, що уже три місяці посада міністра освіти в уряді Дениса Шмигаля залишається вакантною. З березня МОН у статусі в. о. міністра керує Любомира Мандзій.
Кандидатуру Шкарлета жорстко критикують ексміністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун, яка була заступницею голови МОН у Кабміні Арсенія Яценюка.
Вони звернули увагу на некомпетентність кандидата у сферах початкової, середньої та професійно-технічної освіти. А також вказали на небезпеку реалізації бажань частини ректорів згорнути реформи, спрямовані на підвищення якості вищої освіти.