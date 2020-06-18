Зеленський просить фракцію «Слуга народу» підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, – нардеп



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Президент Володимир Зеленський просить народних депутатів з фракції «Слуга народу» підтримати ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Про це повідомив нардеп фракції Олександр Качура у Telegram.

«Президент попросив фракцію підтримати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти», — написав Олександр Качура.

Нардеп повідомив, що зустріч із Зеленським відбулася по відеозвʼязку. Крім призначення нового глави МОН, говорили про підтримку програми уряду та закон про народовладдя.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Проєкт постанови був внесений 17 червня і зареєстрований під номером 3675.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки. За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

Напередодні стало відомо, що фракція партії «Слуга народу» планує 18 червня винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.

Зазначимо, що уже три місяці посада міністра освіти в уряді Дениса Шмигаля залишається вакантною. З березня МОН у статусі в. о. міністра керує Любомира Мандзій. Кандидатуру Шкарлета жорстко критикують ексміністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун, яка була заступницею голови МОН у Кабміні Арсенія Яценюка. Вони звернули увагу на некомпетентність кандидата у сферах початкової, середньої та професійно-технічної освіти. А також вказали на небезпеку реалізації бажань частини ректорів згорнути реформи, спрямовані на підвищення якості вищої освіти.