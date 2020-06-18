  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський просить фракцію «Слуга народу» підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, – нардеп

    • Розсилка
    <p>Сергій Шкарлет може очолити Міносвіти</p> - Зеленський просить фракцію «Слуга народу» підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, – нардеп

    Сергій Шкарлет може очолити Міносвіти

    Сьогодні у ВР можуть призначити нового міністра освіти і науки

    Президент Володимир Зеленський просить народних депутатів з фракції «Слуга народу» підтримати ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Про це повідомив нардеп фракції Олександр Качура у Telegram.

    «Президент попросив фракцію підтримати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти», — написав Олександр Качура.

    Нардеп повідомив, що  зустріч із Зеленським відбулася по відеозвʼязку. Крім призначення нового глави МОН, говорили про підтримку програми уряду та закон про народовладдя.

    Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Проєкт постанови був внесений 17 червня і зареєстрований під номером 3675.

    Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки. За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

    Напередодні стало відомо, що фракція партії «Слуга народу» планує 18 червня винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.

    Зазначимо, що уже три місяці посада міністра освіти в уряді Дениса Шмигаля залишається вакантною. З березня МОН у статусі в. о. міністра керує Любомира Мандзій. Кандидатуру Шкарлета жорстко критикують ексміністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун, яка була заступницею голови МОН у Кабміні Арсенія Яценюка. Вони звернули увагу на некомпетентність кандидата у сферах початкової, середньої та професійно-технічної освіти. А також вказали на небезпеку реалізації бажань частини ректорів згорнути реформи, спрямовані на підвищення якості вищої освіти.

    Міністерство освіти і науки Володимир Зеленський Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ