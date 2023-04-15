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П’ять областей України потерпають від масштабних підтоплень (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
П’ять областей України потерпають від масштабних підтоплень (фото)
Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств
фото: ДСНС

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів

Станом на ранок 15 квітня, за інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10,5 тис. га сільгоспугідь.

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальниками з початку робіт:

  • підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 т питної води та 230 кг продуктів харчування;
  • перевезено через водні перешкоди понад 1 тис. осіб;
  • відкачано близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.
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фото: ДСНС

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів «Богун» та два плавзасоби. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 280 осіб та 157 од. техніки.

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Теги: Черкащина Чернігівщина Київщина Рівненщина Волинська область рятувальники річка потоп ДСНС

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