П’ять областей України потерпають від масштабних підтоплень (фото)

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів

Станом на ранок 15 квітня, за інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Наразі гідрологічна ситуація контрольована. Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10,5 тис. га сільгоспугідь.

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Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Рятувальниками з початку робіт:

підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 т питної води та 230 кг продуктів харчування;

перевезено через водні перешкоди понад 1 тис. осіб;

відкачано близько 10 тис. м куб. води з 74 домогосподарств.

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фото: ДСНС

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів «Богун» та два плавзасоби. Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 280 осіб та 157 од. техніки.

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Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.