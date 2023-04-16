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Відкрили купальний сезон: кияни пірнали на підтоплених набережних (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відкрили купальний сезон: кияни пірнали на підтоплених набережних (відео)
Кияни плавали у Дніпрі на Великдень
фото: скріншот відео

Користувачі мережі жартують, що хлопці переплутали Великдень із Водохрещем

У Києві внаслідок підняття рівня води в річці Дніпро підтопило кілька прогулянкових зон біля берегової лінії. Деякі жителі столиці вирішили, що сьогодні саме час попірнати, навіть попри холодну погоду. Мережею поширилося відео, як кияни купалися в Дніпрі.

У коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень із Водохрещем.

Крім того, у мережі продовжують з’являтися фото затопленої набережної. За словами місцевих, вода й надалі прибуває.

Так, під водою опинився парк «Муромець» на Трухановому острові. Це видовище кияни зняли з допомогою дрона. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики повністю затоплені.

Нагадаємо, що в Києві помітні наслідки сезонного підняття рівня води. На набережній житлових масивів Русанівка та Березняки вода піднялися вище, ніж зазвичай. 

Раніше повідомлялося, що рівень водопілля у столиці цієї весни значно вищий за минулорічний. Житловим масивам з багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам загрози він не несе. Але ризик підтоплень існує для окремих територій. Влада просить тих, хто мешкає поряд з водоймами, врахувати прогнози синоптиків та підготуватись до імовірних підтоплень: перенести найцінніші речі на верхні поверхи приватних будівель, вимкнути електрику, газ, побутові прилади.

До слова, п’ять областей України потерпають від масштабних підтоплень. Унаслідок цього, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів

Теги: Дніпро кияни відео Великдень 2023

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