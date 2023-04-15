«Мінна вечірка» для окупантів під Бахмутом: ЗСУ опублікували відео

Українські військові атакували росіян за допомогою мін

Українські захисники виявили позиції російських штурмовиків у Бахмуті та атакували їх за допомогою мін. Відео атаки опублікувала Держприкордонслужба у телеграм.

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«Мінну вечірку влаштували штурмовикам», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як росіяни намагаються просуватися містом, а ЗСУ перешкоджають їм.

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Заявляють, що відео зафільмували прикордонники Луганського загону у Бахмуті, які й атакували росіян.

Нагадаємо, що нещодавно повідомляли, що у Бахмуті на Донеччині тривають безпрецедентні криваві бої у міській забудові. «Ворог продовжує зосереджувати зусилля в першу чергу на Бахмуті. Сьогодні безпосередньо в міській забудові йдуть безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог прагне у що б то не стало взяти це неприступне місто-фортецю», – заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

До слова, бої у Бахмуті тривають не тільки на околицях, а й у самому місті. ЗСУ показали відео вуличних боїв.