Весняне водопілля: на Київщині значно піднявся рівень води (фото)

Мешканці села Осещина у Вишгородському районі схвильовані високим рівнем води у Дніпрі

Деякі райони Київщини залило водою. Мешканці села Осещина у Вишгородському районі поширюють фотографію, де видно, як велика вода наближається до їхніх домівок.

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Райони Київщини заливає водою фото з відкритих джерел

Відомо, що впродовж 13-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу. Відбуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення. З весняними підтопами вже зіткнулися мешканці Київщини.

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Рівень підняття води легко помітний у порівнянні із літніми фотографіями Осещини.

Рівень води у Дніпрі значно піднявся фото: колаж glavcom

«Укргідрометцентр» попереджає про небезпечні гідрологічні явища у Київській області. Раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка. Вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці.

Нагадаємо, що в Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напружено. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра.