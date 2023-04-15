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Повінь у столиці: рівень води на набережній Дніпра зріс (фото)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Повінь у столиці: рівень води на набережній Дніпра зріс (фото)
Рівень води у річці Дніпро у Києві зростає: помітно наслідки
фото: Главком

Сезонне підняття води помітно і у столиці

У столиці помітно наслідки сезонного підняття рівня води. На набережній житлових масивів Русанівка та Березняки вода піднялися вище, ніж зазвичай. 

Вода досягає альтанок, розташованих на березі Дніпра. Рибалки ж користуються можливістю та ловлять рибу на березі річки.

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фото: Главком

Раніше повідомляли, що рівень водопілля у столиці цієї весни значно вищий за минулорічний. Житловим масивам з багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам загрози він не несе. Але ризик підтоплень існує для окремих територій. Влада просить тих, хто мешкає поряд з водоймами, врахувати прогнози синоптиків та підготуватись до імовірних підтоплень: перенести найцінніші речі на верхні поверхи приватних будівель, вимкнути електрику, газ, побутові прилади.

До слова, п’ять областей України потерпають від масштабних підтоплень. Унаслідок цього, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів

Теги: Київщина Дніпро річка столиця потоп Русанівка

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