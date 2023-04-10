Виверження вулкана в Росії: вибухи було чути за 20 км (фото)
Вулкан викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу
Під час нещодавнього виверження вулкана Безіменного на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії вибухи у кратері було чути за 20 км навколо. Про це повідомили місцеві вчені.
Також під час виверження був потужний викид попелу.
Вчені опублікували фото.
Як повідомлялося раніше, вулкан Безіменний викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу.
Станом на неділю, 9 квітня, активна фаза виверження закінчилася.
Нагадаємо також, що 3 квітня, на півдні Камчатки стався землетрус магнітудою 6,9.
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