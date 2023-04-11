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Журналісти показали, як під час війни збагатилася родина нардепа Мамояна (фото,відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Журналісти показали, як під час війни збагатилася родина нардепа Мамояна (фото,відео)
Члени родини Суто Мамояна придбала понад 13 елітних автівок на суму понад $1,3 млн. лише за 2022 рік
народний депутат України 9-го скликання (екс-ОПЗЖ) Суто Мамоян

Сам нардеп проживає у розкішному маєтку, оформленому на батьків, який він раніше не декларував

За перший рік повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році сім'я члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» (екс-ОПЗЖ) у Верховній Раді Суто Мамояна придбала понад 13 елітних автівок на суму понад $1,3 млн.

Про це за результатми власного розслідування повідомили журналісти Bihus.Info.

Окрім цього зазначено. що нардеп проживає у розкішному маєтку, оформленому на батьків, який він раніше не декларував. 

Згідно опублікованих декларацій нардепа Суто Мамояна, станом на 2020-й рік він володів автомобілями Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го року та двома Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 років. Вартість автомобілів при купівлі, за його словами, становила 800$ кожен. Зараз їх у його власності немає, а депутат пересувається автомобілями, записаними на родичів. 

Останнім часом депутат ВРУ використовує Mercedes-Benz S500L 2020-го року, придбаний з автосалону.

Оформлено німецький седан на його двоюрідного брата – Темура Сутка. Вартість позашляховика становить $172 тис. Супроводжує Суто Мамояна Toyota Land Cruiser 300, придбаний новим на початку вересня 2022-го року. Такий коштує близько $90 тис. Позашляховик оформлено на дядька нардепа. 

Також журналісти фіксували це авто в урядовому кварталі у день пленарного засідання Верховної Ради у «компанії»  ідентичного позашляховика – теж орієнтовною вартістю $90 тис. і теж оформленого на дядька Суто Мамояна, але вже у жовтні 2022-го року.  

Окрім цього, на дядька нардепа у червні 2022-го року оформлено новий Lexus LX500d вартістю мінімум $133 тис.

Також у вересні та жовтні 2022-го року на родичів Суто Мамояна було оформлено ще два Toyota Land Cruiser 300 загальною вартістю близько $180 тис. 

Крім цього, батько, кузени та дядько нардепа впродовж 2022-го року обросли чотирма седанами Toyota Camry. Одна Toyota звичайна вартістю від $31 тис.  і три з гібридною силовою установкою за мінімум $37 тис. кожна. Загальна ринкова вартість чотирьох – від $141 тис.

Наприкінці 2022-го, напередодні Нового року, автопарк сім’ї Суто Мамояна поповнився також преміальним мікроавтобусом Mercedes-Benz V300D. Ціни на нові такі стартують з $118 тис.

Також журналісти зафіксували свіжий Mercedes-Benz S400L, оформлений у травні 2022-го року на жінку з прізвищем Мамоян. Ним користується чоловік, якого журналісти неодноразово фіксували в місцях перебування Суто Мамояна. Такий Mercedes коштує від $136 тис.

На ту ж жінку у серпні 2022-го року оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го року випуску. Ціни на цю модель розкішного седана стартують від $260 тис. У цьому авто журналісти також фіксували згаданого вище чоловіка з оточення Мамояна.

Ще один Mercedes у сім’ї Суто Мамояна – придбаний у жовтні 2022-го року новенький G63 AMG вартістю мінімум $225 тис. Оформлений на чоловіка на ім’я Сінот Мамоян. Журналісти фіксували за кермом цього авто все того ж водія.

Згідно останньої поданої Мамояном декларації (за 2020-ий рік,) нардеп проживав у квартирі дядька, а також має дві квартири площею 125 м. кв кожна, подаровані мамою. Задекларована вартість кожної – 500 тис. грн.

Однак журналісти зафіксували виїзди нардепа з домоволодіння на лівому березі Києва. Це територія загальною площею 132 сотки. Земля з 2014-го року належить батькам нардепа. Там же на них оформлено «садові будинки» площею 110 та 270 м. кв (за документами).  

Насправді ж на території розташовані два великі маєтки, декілька гаражів на десяток автомобілів, фонтани, альтанка, гостьовий та двоповерховий сторожовий будинки.  

Через дорогу розташований ще один маєток на ділянці 48 соток. Земля належить двом кузенам нардепа, а на одного з них записано «садовий будинок» площею 134 м.кв. 

За приблизними оцінками, загальна ринкова вартість ділянок батьків та кузенів Суто Мамояна – $480 тис., а вартість одного з трьох будинків може сягати $1 млн. 

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.  Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Теги: Опозиційна платформа — За життя депутат розслідування відео фото

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