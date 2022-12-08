Пілот-винищувач з позивним Karaya став Героєм України

Днями Вадим Ворошилов з позивним Karaya опублікував свою закривавлену світлину після катапультування

Пілот Повітряних сил ЗСУ Вадим Ворошилов, який 12 жовтня відвів свій несправний літак від Вінниці та успішно катапультувався, отримав звання Героя України та орден «Золота зірка».

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Указ президента України Володимира Зеленського про нагородження героя від 5 грудня опублікували на офіційному сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору», – йдеться в указі.

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Вадим Ворошилов з позивним Karaya (як і в Еріха Гартманна – німецького аса, якого вважають найуспішнішим пілотом-винищувачем за всю історію авіації) 12 жовтня виконував бойове завдання зі знищення ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 і за день встиг знищити п’ять «шахідів». У якийсь момент через технічні причини він почав втрачати керування літаком, однак зробив усе можливе, щоб відвести машину якомога далі від міської забудови і лише потім катапультувався.

6 грудня, у День Збройних сил України, він опублікував у своєму Instagram фото зі своїм закривавленим обличчям після катапультування.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vadym V (@___karaya___)

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«Скажу лаконічно. Нас нікому і нічому не зламати! Сили оборони України стоять на захисті не лише нашої Держави, вони стоять на захисті всього цивілізованого світу, це щит який оберігає західний світ від орди, яка залишає після себе лише хаос та розруху! Але цей захист дуже дорого вартує для синів України, тому це потрібно розуміти та пам’ятати!», – написав Вадим.

Льотчик народився у Кременчуці, у 2011 році закінчив Кременчуцький військовий ліцей. Також він має диплом Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Після закінчення навчання у 2016-му році був направлений на службу до 204-ї бригади тактичної авіації, де служив льотчиком, а згодом старшим льотчиком авіаційної ланки авіаційної ескадрильї та начальником служби безпеки польотів служб.

У 2017 році став кращим молодим льотчиком повітряного командування «Південь». У 2020 році за підсумками льотних змагань став «Кращим екіпажем винищувальної авіації Повітряних Сил України». У 2021 році звільнився з війська через бюрократію.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України повернувся до лав Збройних сил.

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Нагадаємо, раніше пілот винищувача Вадим Ворошилов показав, якими зусиллями даються успіхи у небі.