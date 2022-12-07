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Пілот винищувача показав, якими зусиллями даються успіхи у небі (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пілот винищувача показав, якими зусиллями даються успіхи у небі (фото)
Хлопець катапультувався
фото: instagram/ ___karaya___

Karaya опублікував світлину після збиття ворожих дронів

Український льотчик у День Збройних сил України опублікував вражаючий знімок. Він показав своє закривавлене обличчя після того, як виконав бойове завдання зі збиття ворожих дронів-камікадзе і змушений був катапультуватися після ураження його літака у повітряному бою.

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Karaya зазначив, що захист рідної землі коштує українським воїнам дуже дорого, однак ворогові не вдасться зламати ані Україну, ані її захисників.

«Скажу лаконічно. Нас нікому і нічому не зламати! Сили оборони України стоять на захисті не лише нашої держави, вони стоять на захисті всього цивілізованого світу, це щит, який оберігає західний світ від орди, яка залишає після себе лише хаос та розруху! Але цей захист дуже дорого вартує для синів України, тому це потрібно розуміти та пам’ятати!» – наголосив захисник українського неба.

Раніше льотчик у небі над Україною збив п’ять дронів. Під час виконання бойового завдання його літак зазнав пошкоджень. Karaya відвів підбитий МіГ-29 від населеного пункту на Вінниччині і катапультувався. Тоді завдяки його мужності минулося без загиблих і поранених, лише кілька будинків поблизу місця падіння літака було пошкоджено уламками.

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Командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук ініціював присвоєння пілоту звання Героя України. А 6 грудня Вадим Ворошилов отримав відзнаку «За заслуги перед Вінниччиною».

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Нагадаємо, у Кремлі виник гострий брак озброєння для здійснення атак, тож Росія замовила в Ірані сотні безпілотників та балістичних ракет.

Напередодні у репортажі The New York Times розповіли як Україна збиває іранські «Шахеди».

До слова, окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами. Увечері 6 грудня російські окупаційні війська запустили дрони-камікадзе по Дніпропетровській області. Військові з повітряного командування «Схід» збили усі ворожі Shahed-136.

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Теги: війна пілот винищувач

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