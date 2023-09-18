Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження

На рішення Південної Кореї вплинув візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію

Уряд Південної Кореї надасть Україні два саперні танки К600 «Носоріг» для прориву через російські мінні поля. Про це повідомляє південнокорейське видання Chosun.

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«Хоча це і не летальна зброя, при необхідності її можна використовувати для прориву ліній оборони противника, тому вона оцінюється як найпотужніша техніка, яку Корея досі надала Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на рішення Південної Кореї вплинув візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію і очікування того, що підтримка Північною Кореєю російських збройних сил, включаючи боєприпаси, посилиться.

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Видання зазначає, що танк оснащений плугом для розмінування для пошуку закопаних мін, а також має «магніточутливий пристрій нейтралізації мін», який може виявляти міни на відстані до 5 м.

У той же час, наголошується, що, враховуючи можливість протидії з боку Росії, уряд Південної Кореї може поставити вимогу використовувати цю техніку тільки для гуманітарних операцій, таких як розмінування в тилових районах.

Раніше Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у космічному центрі в Росії.