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Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Південна Корея передасть Україні техніку для прориву через мінні загородження
фото ілюстративне

На рішення Південної Кореї вплинув візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію

Уряд Південної Кореї надасть Україні два саперні танки К600 «Носоріг» для прориву через російські мінні поля. Про це повідомляє південнокорейське видання Chosun. 

«Хоча це і не летальна зброя, при необхідності її можна використовувати для прориву ліній оборони противника, тому вона оцінюється як найпотужніша техніка, яку Корея досі надала Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на рішення Південної Кореї вплинув візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію і очікування того, що підтримка Північною Кореєю російських збройних сил, включаючи боєприпаси, посилиться.

Видання зазначає, що танк оснащений плугом для розмінування для пошуку закопаних мін, а також має «магніточутливий пристрій нейтралізації мін», який може виявляти міни на відстані до 5 м.

У той же час, наголошується, що, враховуючи можливість протидії з боку Росії, уряд Південної Кореї може поставити вимогу використовувати цю техніку тільки для гуманітарних операцій, таких як розмінування в тилових районах. 

Раніше Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у космічному центрі в Росії. 

Теги: Південна Корея війна Україна

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