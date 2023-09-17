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Південна Корея пригрозила Північній «кінцем режиму» в разі ядерного удару

Діана Гасюк
glavcom.ua
Південна Корея пригрозила Північній «кінцем режиму» в разі ядерного удару
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
фото з відкритих джерел

Юн Сок Йоль наголосив на намірі Південної Кореї та США зміцнювати свою спроможність стримувати та реагувати на можливі загрози з боку КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що ядерний удар з боку Північної Кореї призведе до "кінця режиму" у країні. Про це він сказав у інтерв’ю агентству Associated Press перед від’їздом до Нью-Йорку для участі у Генеральній Асамблеї ООН.

«Наші дві країни (Південна Корея і США) підтвердили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї буде зустрінута швидкою, нищівною та рішучою відповіддю, яка призведе до кінця режиму…», – зазначив Юн Сок Йоль.

Юн Сок Йоль наголосив на намірі Південної Кореї та США зміцнювати свою спроможність стримувати та реагувати на можливі загрози з боку КНДР.

«В майбутньому, розширене стримування Південної Кореї та США перетвориться на спільну систему, в якій обидві країни будуть обговорювати, ухвалювати рішення та діяти разом. Ми також збільшуватимемо нашу спроможність стримувати та реагувати на будь-яку ядерну або ракетну загрозу з боку Північної Кореї», – підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні проти України. 

Також повідомлялося, що Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у космічному центрі в Росії. 

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Теги: Південна Корея Північна Корея озброєння диктатор Москва

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