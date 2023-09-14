Південна Корея має докази, що КНДР постачає Росії зброю для війни
Очікується, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушить питання військових обмінів між КНДР та Росією у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН
Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні проти України. Про це заявили в Офісі президента Південної Кореї, повідомляє Yonhap.
«Складно про це говорити, бо це питання розвідки, але ми вже давно підтвердили, що надане Північною Кореєю озброєння використовується Росією на полі бою в Україні», – сказав представник Офісу.
Він також зауважив, що зараз оцінювати підсумки саміту Кім Чен Ина і Володимира Путіна передчасно, оскільки візит Кіма до Росії ще триває, та додав, що в п’ятницю й суботу лідер КНДР планує відвідати ще два російські міста, де знаходяться важливі військові об’єкти.
«Ми уважно стежимо за всіма подіями і результатами (поїздки Кіма до Росії. «Главком») та обговорюємо багатосторонні заходи у відповідь, які можемо вжити разом зі Сполученими Штатами, Японією та іншими союзниками, а також індивідуальні заходи, до яких ми можемо вдатись самостійно», – додав представник Офісу.
Очікується, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушить питання військових обмінів між КНДР та Росією у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.
Під час п’ятиденного візиту до Нью-Йорка наступного тижня Юн має зустрітися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і обговорити глобальні питання, такі як війна в Україні та ядерні загрози Північної Кореї, а також шляхи співпраці Сеула та ООН.
Також повідомлялося, що Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у космічному центрі в Росії.
Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».
До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».
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