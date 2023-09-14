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Південна Корея має докази, що КНДР постачає Росії зброю для війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Південна Корея має докази, що КНДР постачає Росії зброю для війни
Лідер КНДР планує відвідати ще два російські міста, де знаходяться важливі військові об’єкти
фото з відкритих джерел

Очікується, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушить питання військових обмінів між КНДР та Росією у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН

Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні проти України. Про це заявили в Офісі президента Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

«Складно про це говорити, бо це питання розвідки, але ми вже давно підтвердили, що надане Північною Кореєю озброєння використовується Росією на полі бою в Україні», – сказав представник Офісу.

Він також зауважив, що зараз оцінювати підсумки саміту Кім Чен Ина і Володимира Путіна передчасно, оскільки візит Кіма до Росії ще триває, та додав, що в п’ятницю й суботу лідер КНДР планує відвідати ще два російські міста, де знаходяться важливі військові об’єкти.

«Ми уважно стежимо за всіма подіями і результатами (поїздки Кіма до Росії. «Главком») та обговорюємо багатосторонні заходи у відповідь, які можемо вжити разом зі Сполученими Штатами, Японією та іншими союзниками, а також індивідуальні заходи, до яких ми можемо вдатись самостійно», – додав представник Офісу.

Очікується, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушить питання військових обмінів між КНДР та Росією у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.

Під час п’ятиденного візиту до Нью-Йорка наступного тижня Юн має зустрітися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і обговорити глобальні питання, такі як війна в Україні та ядерні загрози Північної Кореї, а також шляхи співпраці Сеула та ООН.

Також повідомлялося, що Південна Корея висловила «глибоке занепокоєння» з приводу можливого військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у космічному центрі в Росії. 

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Читайте також: Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези
Теги: Південна Корея Москва диктатор озброєння президент Північна Корея військові путін війна переговори

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