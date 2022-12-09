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Племінник Кадирова призначений наглядачем окупованого Мелітополя – Федоров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Племінник Кадирова призначений наглядачем окупованого Мелітополя – Федоров
фото: dw.com

Федоров: «Привезли нібито «ділитися досвідом становлення республіки» 

Племінник глави Чечні Рамзана Кадирова стане новим наглядачем за місцевими зрадниками у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Рашисти збільшують свої угруповання на території південного регіону окупованої Запорізької області. Вони заселяють як будинки, так і квартири. Також починають приїздити нові гауляйтери. Зараз кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова і в місті обговорюють, що це черговий «наглядач» від Кадирова», – розповів він.

За словами Федорова, племінник Кадирова пов’язаний з аграрною сферою та був міністром аграрної політики у Чечні, тому не виключено, що він приїхав грабувати зерно у місцевих аграріїв. Але головне завдання «наглядача»– контролювати місцевих гауляйтерів.

Привезли нібито «ділитися досвідом становлення республіки». Це означає: стежити, щоб гроші йшли виключно у правильну кишеню, грабувати промисловість, кошмарити громадянське населення. Але головне завдання «наглядача» – контролювати місцевих гауляйтерів. Тому що зрадникам навіть загарбники не довіряють», – додав Федоров. 

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, ЄС вніс до списку санкцій родину Кадирова. Як повідомлялсоя, Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.

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Теги: гроші зерно населення промисловість рашисти розшук Мелітополь Рамзан Кадиров

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