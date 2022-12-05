У Швеції вбито чеченського блогера, який критикував Кадирова – ЗМІ

Шведські правоохоронні органи поки не коментують подію

У Швеції невідомі вбили відомого критика чеченської влади, блогера Тумсо Абдурахманова. Про пише чеченський опозиційний телеграм-канал 1ADAT, посилаючись на дані «інформаторів з Європи і Чечні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тумсо був застрелений вночі групою людей і на даний момент деталі вбивства з'ясовуються», – повідомили в 1ADAT. Інших подробиць вони не надали, але зазначили, що спецслужби переховували брата Тумсо Абдурахманова.

Шведські правоохоронні органи поки не коментують подію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На початку грудня Тумсо Абдурахманов перестав виходити на зв’язок. Правозахисники заявили, що він пропав безвісти. Вже тоді з'явилися повідомлення про те, що блогера можуть вбити, але на той момент це не підтвердилося.

Тумсо Абдурахманов відомий своєю критикою чеченської влади. У 2015 році він покинув Росію після того, як у нього виник конфлікт з родичами глави Чечні Рамзана Кадирова. Він отримав статус політичного біженця в Швеції. У Чечні Абдурахманова звинувачують у зв'язках з «Ісламською державою». У 2020 і 2021 роках на життя Абдурахманова і його брата Мухаммеда вже був здійснений замах. У грудні 2021 року Тумсо Абдурахманов повідомив, що в Чечні викрали дев'ятьох його родичів.

Як повідомлялося, Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова. За даними Служби безпеки, Кадиров вважається «особою, яка переховується від органів досудового розслідування».

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат» заявив про продовження мобілізаційних заходів. Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців, приблизно чверть населення.