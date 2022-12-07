ЄС вніс до списку санкцій родину Кадирова – ЗМІ

Загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Держдуми, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами

Європейський Союз розширить санкції проти російських чиновників і політиків і, зокрема, додасть до списку членів сім'ї чеченського лідера Рамзана Кадирова, пише Bild.

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Після останніх російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, за інформацією видання, Брюссель ухвалить рішення про подальші великі санкції (блокування рахунків, заборона на в'їзд тощо).

ЄС вніс до списку санкцій двох дочок і двоюрідного брата Кадирова.

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Як відомо, очільник Чечні призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат «міністром культури». Крім пропагандистської роботи на свого батька, вона також володіє модним брендом «Firdaws».

Загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Держдуми, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами.

Також санкції торкнуться десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, причетних до депортації дітей. Крім того, у списку 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли українських об'єктів та інфраструктури.

Нагадаємо, у Швеції вбито чеченського блогера, який критикував Кадирова.

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Тим часом Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України.

Як стало відомо раніше, син Кадирова носить годинник за 1,4 млн. доларів.