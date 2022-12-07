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ЄС вніс до списку санкцій родину Кадирова – ЗМІ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЄС вніс до списку санкцій родину Кадирова – ЗМІ
Фото з відкритих джерел

Загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Держдуми, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами

Європейський Союз розширить санкції проти російських чиновників і політиків і, зокрема, додасть до списку членів сім'ї чеченського лідера Рамзана Кадирова, пише Bild.

Після останніх російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, за інформацією видання, Брюссель ухвалить рішення про подальші великі санкції (блокування рахунків, заборона на в'їзд тощо).

ЄС вніс до списку санкцій двох дочок і двоюрідного брата Кадирова.

Як відомо, очільник Чечні призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат «міністром культури». Крім пропагандистської роботи на свого батька, вона також володіє модним брендом «Firdaws».

Загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами Держдуми, 22 членами Ради Федерації РФ і трьома віцепрем'єрами.

Також санкції торкнуться десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, причетних до депортації дітей. Крім того, у списку 31 офіцер, відповідальний за ракетні обстріли українських об'єктів та інфраструктури.

Нагадаємо, у Швеції вбито чеченського блогера, який критикував Кадирова.

Тим часом Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України.

Як стало відомо раніше, син Кадирова носить годинник за 1,4 млн. доларів.

Теги: війна санкції Рамзан Кадиров

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