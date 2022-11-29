Папа Римський заявив про жорстокість чеченців у війні, соратник Кадирова відреагував

Чеченський міністр назвав слова Папи Римського реакцією на позицію проти «ЛГБТ-лобі»

Міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв у прокоментував слова Папи Римського Франциска про жорстокість чеченців та бурятів під час війни в Україні.

На думку чеченського політика, подібна реакція була понтифіка пов'язана з позицію керівника російського регіону Рамзана Кадирова та його команди проти «ЛГБТ-лобі».

«Ми розуміємо, що по суті Папу Римського – та інших європейських лідерів головним чином не влаштовує саме жорстка та ультимативна позиція глави Чеченської Республіки та його команди проти всесвітнього ЛГБТ-лобі», – вважає Дудаєв.

Політик додав, що понтифік став першим главою Ватикану, який виступив за легалізацію одностатевих шлюбів.

Зазначимо, 28 листопада журнал America опублікував інтерв'ю Папи Римського, в якому він висловився про війну в Україні. У розмові з журналістами понтифік назвав найжорстокішими представниками російських окупаційних військ людей, які «не дотримуються російської традиції», і відніс до них бурятів і чеченців.

На слова понтифіка відповіла представник МЗС Росії Марія Захарова, яка заявила, що подібний вислів «демонструє русофобію та збочення істини».

Також раніше Ватикан запропонував організувати у себе переговори між Україною та Росією.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції раніше звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї». Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

Також Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО.