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Син Кадирова носить годинник за 1,4 млн. доларів (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Син Кадирова носить годинник за 1,4 млн. доларів (фото)
Годинник можна роздивитися на фото, яке в Instagram опублікував боєць ММА
фото: Абдурахман Дудаєв/Instagram

15-річний син голови Чечні з ніг до голови вдягнений у дорогі бренди

Адам Кадиров, 15-річний син голови Чечні, носить годинник за 85 мільйонів рублів. На аксесуар звернула увагу команда опозиційного політика Олексія Навального.

Син Кадирова носить годинник за 1,4 млн. доларів (фото) фото 1

Годинник можна роздивитися на фото, яке в Instagram опублікував боєць ММА Абдурахман Дудаєв. Знімок зроблений 23 жовтня, судячи з чекіна – у п'ятизірковому готелі Raffles The Palm Dubai в ОАЕ.

Син Кадирова носить годинник за 1,4 млн. доларів (фото) фото 2

Команда Навального ідентифікувала годинник як модель марки Audemars Piguet, яка коштує майже 1,4 млн. доларів, тобто, за поточним курсом, близько 85 млн. рублів.

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Також на Кадирові-молодшому сумка Louis Vuitton за 170 тисяч рублів і футболка Burberry за 30 тисяч рублів.

Син Кадирова носить годинник за 1,4 млн. доларів (фото) фото 4

Раніше Рамзан Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі відео «церемонії вступу у повноліття» Адама Кадирова з нагоди його п'ятнадцятиріччя, яку проводив муфтій Чечні Салах-Хаджі Межиєв. Адаму Кадирову вручили папаху і дорого оздоблену холодну зброю.

За даними опозиційного телеграм-каналу «Нійсо», святкування дня народження Адама Кадирова відвідали американські бійці UFC, що прилетіли до Чечні, Камару Усман, Джастін Гейджі і Генрі Сехудо.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.

Також глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат» заявив про продовження мобілізаційних заходів. Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців, приблизно чверть населення.

До відома, російський диктатор Володимир Путін уперше присвоїв росіянкам звання «Матір-героїня» і серед нагороджених – дружина очільника Чечні Рамзана Кадирова – Медні Кадирова.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки, який командував «кадировцями» під час захоплення Луганщини. Як зазначається у повідомленні, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази скоєння злочину проти основ національної безпеки України з боку секретаря Ради безпеки Чеченської республіки Апті Ароновича Алаудінова.

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Теги: відео модель політика розшук

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Син Кадирова носить годинник за 1,4 млн. доларів (фото)
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