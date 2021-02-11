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    Снайпер бойовиків убив ще одного військового на Донбасі

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    На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу помер український військовий - Снайпер бойовиків убив ще одного військового на Донбасі
    На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу помер український військовий

    На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь

    Бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.

    Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

    Трагедія сталася близько 20:45 11 лютого. Це друга жертва в лавах ЗСУ за добу.

    «Сьогодні, 11 лютого, близько 20.45 в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув», – йдеться у повідомленні.

    На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь.

    На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

    Сьогодні, 11 лютого від кулі снайпера на Донбасі загинув боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 36-річний Олександр Глушко.

    А прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл снайпер
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