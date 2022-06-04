Подоляк озвучив три умови для відновлення переговорів між Україною та Росією

Щоб переговори між Україною та Росією знову відновилися, країна-агресор має виконати три умови

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав три умови, після виконання яких можливе відновлення переговорів Києва з Москвою. Про це йшлося в його інтерв'ю виданню «Медуза».

Подоляк зазначив, що ключова умова – це змінення ситуації на фронті.

«Росія зараз вважає, що у них така концентрація сил, що вони можуть нас десь піддавити й диктувати певні умови. Щойно ситуація зміниться і Росія зрозуміє, що у них таких інструментів більше немає, буде запущений повноцінний переговорний процес. Це перше», – підкреслив він.

Радник глави ОПУ зазначив, що переговори можливі після припинення ракетних обстрілів українських міст.

«Друге – коли Росія перестане максимально відверто атакувати наші мирні міста крилатими ракетами. Вони досі це роблять. Коли Росія перестане це робити, буде зрозуміло, що вона готова до переговорного процесу», – додав він.

Також, за словами Подоляка, Росія має відмовитися від шантажу.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила умову повернення до переговорів. Спікерка Ради Федерації Федеральних зборів країни-агресора Валентина Матвієнко заявила, що перемовини можуть відновитися лише на умовах РФ.

Відомо, що 28 травня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. На цьому він наголосив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

На цю заяву відреагувала Банкова – на думку української сторони, такі переговори можливі після звільнення Росією півдня України.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.