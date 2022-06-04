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    Події в Україні

    Подоляк озвучив три умови для відновлення переговорів між Україною та Росією

    Нині переговори України і Росії призупинено - Подоляк озвучив три умови для відновлення переговорів між Україною та Росією
    Нині переговори України і Росії призупинено
    фото з відкритих джерел

    Щоб переговори між Україною та Росією знову відновилися, країна-агресор має виконати три умови

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав три умови, після виконання яких можливе відновлення переговорів Києва з Москвою. Про це йшлося в його інтерв'ю виданню «Медуза».

    Подоляк зазначив, що ключова умова – це змінення ситуації на фронті.

    «Росія зараз вважає, що у них така концентрація сил, що вони можуть нас десь піддавити й диктувати певні умови. Щойно ситуація зміниться і Росія зрозуміє, що у них таких інструментів більше немає, буде запущений повноцінний переговорний процес. Це перше», – підкреслив він.

    Радник глави ОПУ зазначив, що переговори можливі після припинення ракетних обстрілів українських міст.

    «Друге – коли Росія перестане максимально відверто атакувати наші мирні міста крилатими ракетами. Вони досі це роблять. Коли Росія перестане це робити, буде зрозуміло, що вона готова до переговорного процесу», – додав він.

    Також, за словами Подоляка, Росія має відмовитися від шантажу.

    Нагадаємо, раніше Росія оголосила умову повернення до переговорів. Спікерка Ради Федерації Федеральних зборів країни-агресора Валентина Матвієнко заявила, що перемовини можуть відновитися лише на умовах РФ.

    Відомо, що 28 травня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. На цьому він наголосив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

    На цю заяву відреагувала Банкова – на думку української сторони, такі переговори можливі після звільнення Росією півдня України.

    Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк озвучив три умови для відновлення переговорів між Україною та Росією