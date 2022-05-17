Банкова повідомила про припинення мирних переговорів з Росією

У майбутньому Україна готова відновити конструктивний діалог

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив заяви російської сторони про припинення переговорного процесу між Україною та РФ.

Він заявив, що переговорний процес з Росією складний, адже залежить від того, як розгортаються події в Україні.

«Об’єктивно говорячи, переговорний процес дійсно на паузі. Чому? Причин декілька. росія не демонструє ключового - розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі», – сказав він.

Подоляк наголосив, що Україна готова до конструктивного діалогу та може вибудовувати свої переговорні позиції. Він зазначив, що президент Володимир Зеленський модерує цей процес і «виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться і може йтися на переговорах».

«І, як мені здається, модератором буде Зеленський», – сказав він.

Натомість Росія, як заявив Подоляк, за 82 війни не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як думали в Кремлі спочатку.

«Вони продовжують активно шантажувати, якісь позиції публічно проговорюють», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо,сьогодні стало відомо, що Росія заявила про припинення переговорного процесу з Україною. Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що відповіді від Києва на російський проєкт договору так і не надійшло.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.