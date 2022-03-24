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    Банкова: кількість вимог Путіна до України різко скоротилась

    Українсько-російські переговори наразі тривають у форматі відеоконференцій - Банкова: кількість вимог Путіна до України різко скоротилась
    Українсько-російські переговори наразі тривають у форматі відеоконференцій

    Ключовими питаннями переговорів залишилися окуповані Крим та Донбас

    В Офісі президента України констатували, що більшість початкових вимог російської сторони вже не розглядаються. Ключовими питаннями українсько-російських переговорів є питання управління окупованими Кримом та Донбасом. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

    За його словами, спочатку Росія мала велику кількість вимог, і більшість із них зараз навіть не розглядаються.

    «Де-юре Крим, Донецьк та Луганськ залишаються частиною України, але ми фактично не контролюємо їх, там працює російська адміністрація. Я не можу розкривати подробиці, оскільки це може порушити переговорний процес», — наголосив радник.

    Також Подоляк звернувся до українців з нагадуванням про найважливіші правила інформаційної безпеки: «На жаль, 28 днів війни не вистачило нам, щоб зрозуміти головне: РФ воює вже не проти української армії, а лише проти наших логістичних центрів, гумконвоїв, центрів постачання та розподілу харчів, одягу, ліків. І проти мирних громадян, які хочуть покинути місця боїв чи оточення».

    Нагадаємо, Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним. Також Подоляк каже, що Росію чекає приголомшливе фіаско у війні проти України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Банкова: кількість вимог Путіна до України різко скоротилась