Банкова: кількість вимог Путіна до України різко скоротилась

Ключовими питаннями переговорів залишилися окуповані Крим та Донбас

В Офісі президента України констатували, що більшість початкових вимог російської сторони вже не розглядаються. Ключовими питаннями українсько-російських переговорів є питання управління окупованими Кримом та Донбасом. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, спочатку Росія мала велику кількість вимог, і більшість із них зараз навіть не розглядаються.

«Де-юре Крим, Донецьк та Луганськ залишаються частиною України, але ми фактично не контролюємо їх, там працює російська адміністрація. Я не можу розкривати подробиці, оскільки це може порушити переговорний процес», — наголосив радник.

Також Подоляк звернувся до українців з нагадуванням про найважливіші правила інформаційної безпеки: «На жаль, 28 днів війни не вистачило нам, щоб зрозуміти головне: РФ воює вже не проти української армії, а лише проти наших логістичних центрів, гумконвоїв, центрів постачання та розподілу харчів, одягу, ліків. І проти мирних громадян, які хочуть покинути місця боїв чи оточення».

28 днів війни не вистачило нам, щоб зрозуміти головне: воює вже не проти армії, а лише проти наших логістичних центрів, гумконвоїв, центрів постачання та розподілу харчів, одягу, ліків. І проти мирних громадян, які хочуть покинути місця боїв чи оточення. pic.twitter.com/DyzfpMQTYQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2022

Нагадаємо, Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним. Також Подоляк каже, що Росію чекає приголомшливе фіаско у війні проти України.