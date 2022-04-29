Переговори Україна-Росія: Банкова пояснила, чому перемовини на паузі

Подоляк: «Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі»

Переговори між Україною та Росією поставлені на паузу через звірства рашистів поблизу Києва та в інших областях нашої держави. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами чиновника, також на переговорний процес вплинуло рішення РФ продовжити активні бойові дії у східних областях України. Подоляк зазначив, що наразі переговори тривають надзвичайно повільно. Найсуттєвіше на призупинення контактів із РФ вплинули звірства російської армії.

«Певною мірою можна говорити, що переговорний процес іде більш повільно. Тому що після Стамбульського комюніке ми отримали абсолютно вичерпні матеріали про прямі воєнні злочини Російської Федерації у Київській області: у цілій низці наших міст і селищ. Це – перше, що суттєво повпливало на емоційний фон. Поки що я не бачу підстав для очної зустрічі», - наголосив Подоляк.

Друга причина – це бажання держави-терористки продовжувати воювати. Мета агресора – отримати певні тактичні перемоги, щоб показати, що росіяни нібито вміють воювати. «Друга складова – у Російської Федерації (хто б що не говорив) ще достатньо ресурсів, щоб проводити активні бойові дії на сході країни. І вони хочуть отримати певні тактичні перемоги для того, щоб показати, що воювати вони вміють, щоб їх продовжували боятись», - наголосив радник Банкової.

У найближчій перспективі Подоляк вважає малоймовірною зустріч української та російської делегацій.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині.