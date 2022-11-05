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Подробиці масових убивств у Бучі: розслідування Associated Press (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Подробиці масових убивств у Бучі: розслідування Associated Press (відео)
Журналісти побудували 3D-модель того, що відбувалося в Бучі
фото: скріншот з відео

Російські солдати зізналися своїм родичам, що розстрілювали мирне населення

Російські війська на початку березня здійснювали масові вбивства у Бучі, що під Києвом. Інформаційне агентство Associated Press опублікувало за цим фактом власне розслідування.

Розслідування провело Associated Press у співпраці з авторами подкасту PBS Frontline та аналітиками візуальних даних із SITU Research.

Журналісти проаналізували відео з вуличних камер відеоспостереження, перехоплені телефонні розмови росіян і реконструювали так звану «операцію із зачистки» Бучі, яку проводили російські окупанти. На основі отриманої інформації автори розслідування побудували 3D-модель того, що відбувалося.

Журналісти з'ясували, що росіяни проводили в Бучі фільтрацію: ходили по домівках і виявляли потенційно небезпечних містян. У військових були списки з прізвищами, складені в спецслужбах РФ. Підозрюваних у співпраці зі Збройними силами України катували і вбивали.

На думку авторів розслідування, це стратегія нейтралізації опору і залякування місцевого населення, яку російські війська часто використовували в минулих конфліктах, особливо в Чечні.

Найбільш постраждалою від «зачистки» стала вулиця Яблонська. Тут, в офісній будівлі під номером 144, російські військові організували штаб. Після їхнього відходу з Бучі на Яблонській знайшли близько 40 тіл загиблих мирних жителів.

Офіс генпрокурора України підозрює у військових злочинах у Бучі військовослужбовців 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, якою командував генерал-майор Сергій Чубарикін. Його вищий начальник – генерал-полковник Олександр Чайко – командує військами Східного військового округу РФ.

На записах перехоплених розмов, які потрапили до агентства, російські солдати зізнаються своїм родичам, що розстрілювали мирне населення.

Пряма мова одного з них: «Знаєш, скільки цивільних я тут убив? Сховайте від мене рушницю. Мені здається, у мене вже дах поїхав. Я вже стільки цивільних перевалив».

Ще один військовий каже дружині, що всі росіяни тут п'ють, бо без спиртного життя зовсім нестерпне.

Нагадаємо, 31 березня президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення комісії для розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

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Теги: розслідування росія Буча війна

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