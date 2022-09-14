У Києві представили тизер-трейлер до фільму «Буча»

На меті творчої команди фільму участь у міжнародних фестивалях класу «А»

У День міста Буча кінопродюсер Олександр Щур та режисер Станіслав Тіунов презентували тизер-трейлер до свого фільму-драми «Буча».

Сюжет художньої кінострічки заснований на реальних подіях та розповість про порятунок 203 місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні та проживає в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

Костянтин не тільки рятував людей, а й на власні очі бачив весь жах війни та окупації – вбивства, пограбування, зґвалтування.

У стрічку також буде включена сцена порятунку відомого українського композитора, Лауреата Шевченківської премії Ігоря Поклада, який під час подій фільму перебував у своєму будинку в Ворзелі. Декілька творів Ігоря Дмитровича, такі як «Сіла птаха» та Марш Сотні з оперети «Конотопська відьма» будуть використані у фільмі в якості саундтреків. Автором головного саундтреку до стрічки виступив Іса Меліков – відомий азербайджанський композитор і продюсер.

«Після того, як у квітні стало відомо, що відбувалося у Бучі та інших містах України, які були окуповані, стало зрозуміло, що про трагедію українського народу повинні дізнатися у всьому світі, – розповідає Олександр Щур. – Ми вважаємо, що реалізація цього проєкту допоможе Україні привернути увагу міжнародної спільноти й спонукатиме нарощувати економічну та військову допомогу надалі».

Зйомки кінофільму «Буча» заплановані на грудень-січень, а премʼєра відбудеться на роковини трагедії.

Кастинг акторів на ролі у фільмі буде проведений до кінця року, але вже відомий виконавець ролі головного антагоніста – їм став В’ячеслав Довженко – український актор театру і кіно, Лауреат премії «Золота дзиґа» за найкращу чоловічу роль.

На меті творчої команди фільму участь у міжнародних фестивалях класу «А», а також представлення стрічки на світових стрімінгових сервісах.

Трейлер-тизер драми «Буча» був знятий на кошти американських інвесторів, а подальше фінансування виробництва фільму також буде реалізовано виключно коштом іноземних інвесторів та меценатів. За особистими переконаннями творців фільму, через активну залученість українців у зборах на потреби ЗСУ, збори в Україні проводитись не будуть.