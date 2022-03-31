В ООН створена комісія для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

У вересні незалежна міжнародна комісія у складі трьох експертів відзвітує в ООН

Голова комісії Ерік Месе є колишнім головою Міжнародного кримінального трибуналу з розслідування геноциду в Руанді

Президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас оголосив про створення комісії для розслідування воєнних злочинів та інших зловживань, скоєних під час вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Рада ООН з прав людини.

Комісія складається з трьох осіб – Еріка Месе з Норвегії (голова), Ясминки Джумхур із Боснії та Герцеговини й Пабло де Грейффа з Колумбії.

Створення такої комісії передбачено резолюцією Ради з прав людини від 4 березня 2022 року. У документі сказано, що РПЛ вирішила створити незалежну міжнародну комісію з розслідування у складі трьох експертів, яких призначає президент.

Комісія, зокрема, має «збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень та зловживань, включаючи їхній гендерний аспект, та систематично реєструвати і зберігати всю інформацію, документацію та докази, зокрема інтерв'ю, свідчення свідків та матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, з урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів».

Комісію створено на один рік, і вона має доповісти РПЛ усно про свою роботу у вересні 2022 року та підготувати письмову доповідь до березня 2023 року, а також звітувати перед Генеральною Асамблею ООН.

Голова комісії Ерік Месе працює суддею і є колишнім головою Міжнародного кримінального трибуналу з розслідування геноциду в Руанді.

Ясминка Джумхур – колишня суддя, нині омбудсменка із прав людини у Боснії та Герцеговині.

Пабло де Грейфф – колишній радник із питань правосуддя в міжнародних організаціях та директор програми правосуддя перехідного періоду у Нью-Йоркському університеті.

Україна, США, Польща та інші країни звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів на території нашої держави. Свідчення очевидців, фотографії, відео та супутникові знімки демонструють цілеспрямовані обстріли цивільного населення та руйнування житлових будинків, шкіл, лікарень, цивільної інфраструктури.

Розслідування воєнних злочинів РФ розпочали також Міжнародний кримінальний суд, ОБСЄ та приблизно десять країн.

Україна схвалила звернення щодо створення міжнародного трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за агресію та повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, заяви про воєнні злочини Росії подали уже 42 країни.

Нагадаємо, 16 березня президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив – головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан почав роботу в Україні для збору доказів воєнних злочинів Російської Федерації.

Українське керівництво також закликало світ визнати Росію державою-терористом. Таку заяву, зокрема, зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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