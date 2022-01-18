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    Погода у Карпатах: рятувальники попереджають про можливі лавини (фото)

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    Через снiгопади та хуртовини у Карпатах буде небезпечно&nbsp; - Погода у Карпатах: рятувальники попереджають про можливі лавини (фото)
    Через снiгопади та хуртовини у Карпатах буде небезпечно 
    фото з відкритих джерел

    У горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека

    У Карпатах оголосили третій рівень небезпеки через можливі сніголавинни. Гори замело снігом, спостерігається хуртовина та туман, місцями сильний мороз. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Співробітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook опублікували знімок огорнутої снігом обсерваторії Білий Слон на горі Піп Іван Чорногірський.

    Близько 09:00 було хмарно і туманно, через що видимість становили лише до 70 метрів. Також дув північний вітер, 8 м/с, а температура повітря впала до -18°С.

    Впродовж 18 січня не тільки в Карпатах, а й по всій Україні пориви вітру сягатимуть подекуди 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

    Нагадаємо, упродовж минулої доби 17 січня до Служби порятунку «101» рятувальники Житомирської області чотири рази залучались до ліквідації наслідків негоди.

    Також, у Чернівецькій області вітер зірвав дахи з будівель шкіл і лікарень, також багато дерев повалило на дорогу, без електроенергії залишилася одна котельня.

    У Кіцманській лікарні зірвало кілька металевих листів покрівлі. Працівники медзакладу відновили пошкоджений дах самотужки. Про це Суспільному повідомив директор Володимир Хромюк.

    До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.

    Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори) вітер небезпека
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    Погода у Карпатах: рятувальники попереджають про можливі лавини (фото)