На Житомирщині вітер повалив дерева та зніс дахи (фото)

Негода знову повалила дерева та «порозкидала» покрівлю

Упродовж минулої доби 17 січня до Служби порятунку «101» рятувальники Житомирської області чотири рази залучались до ліквідації наслідків негоди. Про це 18 січня розповіли у пресслужбі ДСНС України в Житомирській області.

«Зокрема, о 04:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорогу Овруч-Іванків Коростенського району повалилися дерева, чим паралізували рух транспорту по всій проїжджій частині. Про це рятувальників сповістили водії, які стали заручниками дорожньої ситуації. Бійці ДСНС порізали шість дерев, що попадали та прибрали з проїжджої частини на узбіччя, чим відновили рух автомобілів в обох напрямках», – йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби рятувальники відреагували ще на три подібні повідомлення. Бійці ДСНС порізали та прибрали повалені дерева на дорогах Житомира, Коростеня та смт Іршанськ Коростенського району.

Вже сьогодні зранку 18 січня бійці ДСНС надали допомогу з ліквідації наслідків негоди в смт Червоне Бердичівського району. Там вітер розкрив крівлю будівлі на площі 180 кв. м. Крім того, станом на 06 ранку 18 січня внаслідок складних погодних умов (сильний вітер) на території області від електропостачання відключено 230 трансформаторних підстанцій та 68 населених пунктів. (Андрушівський РЕМ – 1, Бердичівський РЕМ – 1, Зарічанський РЕМГ – 11, Коростенський РЕМ – 15, Малинський РЕМ – 31, Хорошівський РЕМ – 9).

Нагадаємо, у Чернівецькій області вітер зірвав дахи з будівель шкіл і лікарень, також багато дерев повалило на дорогу, без електроенергії залишилася одна котельня.

У Кіцманській лікарні зірвало кілька металевих листів покрівлі. Працівники медзакладу відновили пошкоджений дах самотужки. Про це Суспільному повідомив директор Володимир Хромюк.

До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.