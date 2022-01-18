У Чернівцях негода наробила лиха: повалені дерева, знеструмлені будинки (фото)

Негода продовжує вирувати на Буковині

У Чернівцях вітер зірвав дахи з будівель шкіл і лікарень, також багато дерев повалило на дорогу, без електроенергії залишилася одна котельня. Про це Суспільному повідомили у муніципальному контактному центрі.

За інформацією центру, найбільша кількість звернень стосується пошкоджень дахів. Зокрема 17 січня на вулиці Главки, на території дитячого садка, впало дерево на будинок і пошкодило покрівлю.

Також частково зірвало покрівлю на вулицях Головній, Карамзіна, Пирогова та Героїв Майдану.

Через знеструмлення призупинили роботу котельню на вулиці Вільде. Від цієї котельні тепло отримують: будинок на вулиці Героїв Майдану, приміщення гімназії №5 та спецшколи №3. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі департаменту інфраструктури та благоустрою. Також через знеструмлення не працює світлофор на розі вулиць Героїв Майдану та Загули.