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    Події в Україні

    У Чернівцях негода наробила лиха: повалені дерева, знеструмлені будинки (фото)

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    Дерева повалились на територію парку - У Чернівцях негода наробила лиха: повалені дерева, знеструмлені будинки (фото)
    Дерева повалились на територію парку
    фото: Надія Карбунар, «Главком»

    Негода продовжує вирувати на Буковині

    У Чернівцях вітер зірвав дахи з будівель шкіл і лікарень, також багато дерев повалило на дорогу, без електроенергії залишилася одна котельня. Про це Суспільному повідомили у муніципальному контактному центрі.

    За інформацією центру, найбільша кількість звернень стосується пошкоджень дахів. Зокрема 17 січня на вулиці Главки, на території дитячого садка, впало дерево на будинок і пошкодило покрівлю.

    Також частково зірвало покрівлю на вулицях Головній, Карамзіна, Пирогова та Героїв Майдану.

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    У Чернівцях негода наробила лиха: повалені дерева, знеструмлені будинки (фото)
    У Чернівцях негода наробила лиха: повалені дерева, знеструмлені будинки (фото)
    У Чернівцях негода наробила лиха: повалені дерева, знеструмлені будинки (фото)
    фото: suspilne.media

    Через знеструмлення призупинили роботу котельню на вулиці Вільде. Від цієї котельні тепло отримують: будинок на вулиці Героїв Майдану, приміщення гімназії №5 та спецшколи №3. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі департаменту інфраструктури та благоустрою. Також через знеструмлення не працює світлофор на розі вулиць Героїв Майдану та Загули.

    В області пошкоджено дах школи у селі Валя Кузьміна. Там зірвало приблизно 30 квадратних метрів покрівлі. Про це йдеться у повідомленні на сайті рятувальників. Впродовж доби прибрали 21 повалене дерево та відбуксирували три автомобілі. Травмованих немає.

    У Кіцманській лікарні зірвало кілька металевих листів покрівлі. Працівники медзакладу відновили пошкоджений дах самотужки. Про це Суспільному повідомив директор Володимир Хромюк.

    До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.

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    Теги: Україна Чернівці будинок вітер негода
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    У Чернівцях негода наробила лиха: повалені дерева, знеструмлені будинки (фото)