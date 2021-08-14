Між «Нацкорпусом» і силовиками під Офісом президента розпочалися сутички. Є травмовані

У поліції стверджують, що активісти спровокували сутички

Активісти переконані, що влада чинить тиск на них, проводячи обшуки в регіональних осередках організації

У Києві біля Офісу президента представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», проводять акцію протесту. Колона людей підійшла до Офісу президента, але їх не пропустили на територію, через що розпочались сутички. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до Офісу президента і спровокували сутички із силами правопорядку», — повідомив речник відомства Артем Шевченко.

За його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.

За попередніми даними, на протест вийшли представники націоналістичних сил, зокрема «Нацкорпусу», «Азову» та С14, але отримавши відмову на прохід до Офісу президента, активісти почали прориватися, кидати димові шашки, шини та фаєри.

На місці події присутній голова Нацполіції Ігор Клименко, загалом там перебувають близько тисячі поліцейських.

«Внаслідок сутички семеро поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку та протестувати мирно», – наголосив Шевченко.

Декілька нацгвардійців отримали травми. Фото: mvs.gov.ua

Активісти переконані, що влада чинить тиск на них, проводячи обшуки в регіональних осередках організації. Тому вони вийшли на протест.

«Ідемо до Офісу президента, щоб дати зрозуміти владі: нас не зламати репресіями, тиском, сфабрикованими політичними справами. Ми не допустимо реалізації зрадницьких домовленостей та капітуляції країни перед Кремлем», — пояснили свій мотив активісти «Нацкорпусу.

Нагадаємо, представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняла поліція.