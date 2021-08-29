У Львові з лікарні втекла пацієнтка з трепанованим черепом

Недужу із забинтованою головою на вулиці знайшли патрульні поліціянти

У Львові з лікарні втекла жінка, що перенесла серйозну операцію – трепанацію черепа. Про це повідомили на Facebook-сторінці Патрульної поліції Львівської області.

Інцидент трапився увечері 28 серпня на вулиці Миколайчука. Пацієнтку у футболці та з забинтованою головою помітив інспектор роти тактико-оперативного реагування Костянтин Сухарев.

«Він підійшов до неї, аби зрозуміти, чи вона усвідомлює свої дії. Жінка була розгубленою. Зателефонувавши на лінію 102, Костянтин з'ясував, що її від самого ранку шукає донька», – повідомляють у поліції.

Рідні одразу вирушили, аби забрати прооперовану жінку – за цей час небайдужі перехожі принесли їй одяг. Донька загубленої пацієнтки повернула її до медичного закладу.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині розшукали чоловіка, який 25 серпня втік з психіатричної лікарні. За інформацією відділу комунікації поліції області, за умисне вбивство суд відправив 33-річного чоловіка на примусове лікування до психіатричного закладу. Однак той самовільно залишив лікувальну установу.

Також на Дніпропетровщині пацієнт психлікарні убив медика і втік.

Згодом поліція затримала пацієнта психлікарні, який два дні переховувався після вбивства медбрата.

Крім того, утретє у відділенні кардіохірургії Олександрівської клінічної лікарні Києва успішно проведено оперативне лікування у вигляді імплантації Lvad Heart Mate 3 – механічного пристрою, що допомагає ослабленому серцю перекачувати кров.