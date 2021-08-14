Нацкорпус провів кількатисячну акцію під Офісом президента. Як це було

На підступах до Офісу президента, колони активістів зупинили кордоном поліції, не дозволяючи пронести покришки

Офіс президента вдається до репресій проти ветеранської та патріотичної спільноти, яка заважає владі зрадити національні інтереси у перемовинах з Росією. Промови про це лунали сьогодні на акції, організованій Національним Корпусом біля Офісу Президента.

«Ми тут через дві причини. Перша – це те, що ми бачимо перед собою намагання дискредитувати, систематично тиснути репресіями на ветеранську, патріотичну спільноту. А друге – це те, що нам з вами відомо, що Зеленський вже готовий здати повністю українські інтереси західним партнерам та східному ворогу», – сказав керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

На підступах до Офісу президента, колони активістів зупинили кордоном поліції, не дозволяючи пронести покришки. Відбулися сутички, правоохоронці застосували сльозогінний газ, однак пізніше Нацкорпус вдалось розпочати мітинг.

«Вони вимагають реалізацію формули Штайнмаєра, вони вимагають виборів у «ДНР» і визнання, фактичного визнання терористів владою на цій території. Росіяни вимагають дати воду у Крим і вимагають зробити це швидко. Для цього треба зробити лише одне – притиснути тих, хто готовий протистояти, тих, хто не боїться, як у 2014 році не боявся кийків, шоломів, газу і всього цього лайна, яким нас активно годували тоді«, – сказав під час виступу лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький.

Політик зазначив, що якщо буде потрібно – ветерани та патріоти готові до дій.

«Всі тут ляжемо, але Україна залишиться країною вільних людей, а не собак, яким кажуть, як ходити і що з собою носити», – запевнив Білецький.

Нагадаємо, представники «Національного корпусу» о 13-й годині почали збиратися на Майдані Незалежності в Києві, щоб піти мітингувати під Офіс президента, який посилено охороняла поліція.