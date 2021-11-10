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    Одеська поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу клубу True Man (фото)

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    Вогонь охопив 400 м2&nbsp;будівлі - Одеська поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу клубу True Man (фото)
    Вогонь охопив 400 м2 будівлі
    фото Суспільне

    Власник клубу Юрій Ванник вважає, що споруду підпалили конкуренти

    Пожежа в Одеському клубі True Man сталася через те, що туди занесли джерело загоряння. Про це розповіли в пресслужбі поліції Одеської області.

    Відомості стосовно події внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. Правоохоронці повідомили, що встановлюють повні обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.

    Власник клубу Юрій Ванник вважає, що споруду підпалили конкуренти. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що буде відновлювати заклад.

    «У світі жорсткої конкуренції нічого саме собою не горить…Піти на принцип і докласти максимум зусиль, щоб оживити своє дітище»,– написав Ванник.

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    Одеська поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу клубу True Man (фото)
    Одеська поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу клубу True Man (фото)
    Одеська поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу клубу True Man (фото)

    Як повідомлялося, у нічному клубі TrueMan в Одесі в ніч на 10 листопада сталася пожежа.

    Зазначається, що вогонь охопив 400 м2 будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає.

    Нагадаємо, у столичному дитсадку сталася пожежа.

    Як повідомлялося, 3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.

    Теги: пожежа Одеса розслідування
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    Одеська поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу клубу True Man (фото)