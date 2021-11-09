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    «Мисливці за наркотиками». Поліція запустила новий чат-бот

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    Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму в своєму Telegram і розпочати діалог - «Мисливці за наркотиками». Поліція запустила новий чат-бот
    Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму в своєму Telegram і розпочати діалог
    фото: facebook.com/shelevytska

    Тепер можна анонімно у декілька кліків повідомити патрульних про знайдені наркотики та й про самих закладників

    Патрульна поліція розпочала роботу чат-боту DrugHunters у месенджері Telegram, за допомогою якого користувачі зможуть анонімно повідомляти про збут наркотичних речовин.

    «З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатися чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція», – повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

    Графіка Патрульна поліція
    Графіка Патрульна поліція

    Для повідомлення про обіг наркотиків користувачі мають вказати:

    • населений пункт,
    • адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
    • опис місця, де, на думку заявника, може бути «закладка» (труби, клумба, лавочка тощо). Крім того, користувачі зможуть надіслати геолокацію, а також фото й відеоматеріали з місця, де була приховані наркотики.

    Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного «закладника», патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію, кажуть у поліції.

    «Нагадуємо, що за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, є відповідальність, яка у залежності від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна», – зазначається у повідомленні.

    До слова, днями словацькі митники виявили 33 кг героїну, які спокійно пройшли український кордон.

    Крім того, минулого тижня у Києві водій під наркотою тікав від поліції та влаштував три ДТП.

    Наприкінці жовтня генпрокурорка розповіла, скільки українців вживають наркотики.

    Теги: Національна поліція України наркотики Telegram поліція
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    «Мисливці за наркотиками». Поліція запустила новий чат-бот