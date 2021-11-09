«Мисливці за наркотиками». Поліція запустила новий чат-бот

Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму в своєму Telegram і розпочати діалог

Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму в своєму Telegram і розпочати діалог

Тепер можна анонімно у декілька кліків повідомити патрульних про знайдені наркотики та й про самих закладників

Патрульна поліція розпочала роботу чат-боту DrugHunters у месенджері Telegram, за допомогою якого користувачі зможуть анонімно повідомляти про збут наркотичних речовин.

«З його допомогою можна анонімно та в декілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатися чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція», – повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Графіка Патрульна поліція

Для повідомлення про обіг наркотиків користувачі мають вказати:

населений пункт,

адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,

опис місця, де, на думку заявника, може бути «закладка» (труби, клумба, лавочка тощо). Крім того, користувачі зможуть надіслати геолокацію, а також фото й відеоматеріали з місця, де була приховані наркотики.

Після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного «закладника», патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію, кажуть у поліції.

«Нагадуємо, що за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, є відповідальність, яка у залежності від обсягів збуту може бути як адміністративна, так і кримінальна», – зазначається у повідомленні.

До слова, днями словацькі митники виявили 33 кг героїну, які спокійно пройшли український кордон.

Крім того, минулого тижня у Києві водій під наркотою тікав від поліції та влаштував три ДТП.

Наприкінці жовтня генпрокурорка розповіла, скільки українців вживають наркотики.