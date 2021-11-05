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    Поліція запропонувала амністію власникам фейкових Covid-сертифікатів за однієї умови

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    За підробку, збут та використання підроблених Covid-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність&nbsp; - Поліція запропонувала амністію власникам фейкових Covid-сертифікатів за однієї умови
    За підробку, збут та використання підроблених Covid-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність 
    фото: liga.net

    Власники підроблених Covid-сертифікатів за амністію мають допомогти слідству

    Поліція Полтавської області запропонувала амністію власникам підроблених Covid-сертифікатів за умови співпраці зі слідством у розкритті злочину. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

    Правоохоронці нагадали, що за підробку, збут та використання підроблених Covid-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність відповідно до статті 358 КК України.

    Водночас у поліції запропонували власникам підроблених Covid-сертифікатів можливість уникнути кримінальної відповідальності. Для цього необхідно допомогти слідству розкрити злочин з виготовлення фейкових ковід-документів.

    «Такі особи можуть бути звільнені від покарання судом за клопотанням слідства та процесуального керівництва прокуратури, відповідно до статті 45 КК України (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з діяльним каяттям, – ред.)», – зазначили в поліції.

    До слова, в Ізмаїлі (Одеська область) жінку, хвору на коронавірус, перевели у важкому стані до реанімації. При цьому вона мала Covid-сертифікат вакцинації, але щеплення не робила.

    Нагадаємо, 4 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» у 17 осіб було виявлено документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки.

    Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

    Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

    У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.

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    Теги: Національна поліція України документи розслідування Полтавщина щеплення вакцинація злочин
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    Поліція запропонувала амністію власникам фейкових Covid-сертифікатів за однієї умови