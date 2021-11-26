  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Прокуратура повідомила, хто спричинив ДТП під Харковом, у якій загинуло троє людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Унаслідок зіткнення МАН перекинувся на таксі і розчавив автівку з людьми<br /><br /> - Прокуратура повідомила, хто спричинив ДТП під Харковом, у якій загинуло троє людей
    Унаслідок зіткнення МАН перекинувся на таксі і розчавив автівку з людьми

    Фото: facebook.com/police.kharkov

    Водій однієї з вантажівок проїхав на червоне світло

    Стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані. Як відомо, там увечері 25 листопада на Окружній дорозі зіткнулися дві фури та три легковики. Деталі розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, пише «РБК-Україна».

    За його словами, ДТП сталася близько 17:30 години 25 листопада.

    «За попередньою інформацією з камер відеоспостереження та показань свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора та зіткнувся на перехресті з автомобілем Chevrolet, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі з трьома особами всередині», – розповів Чубенко.

    У таксі були водій 49 років та два пасажири – дівчинка трьох років та її бабуся, якій було 49 років. Всі вони загинули на місці. Крім того, п'ятеро травмованих осіб було доставлено до лікарні. Їхній стан здоров'я зараз стабільний.

    У прокуратурі уточнили, що вантажівка МАН перевозила відходи соняшника. Назустріч їм їхав водій Suzuki, який врізався вже у перекинуті відходи соняшника на дорозі.

    «Водія вантажівки МАН затримано, він має тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує», – уточнює Чубенко.

    За словами Чубенко, після огляду лікарями водій МАН буде проходити перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп‘яніння, йому повідомлять про підозру.

    «Завтра водію МАН буде повідомлено про підозру, після чого прокурори будуть направляти клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратура буде просити водію тримання під вартою», – розповідають у Харківській обласній прокуратурі.

    Відомості про ДТП внесено в ЄРДР за частиною 3 статті 286 ККУ за порушення правил ПДД, що спричинило загибель декількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів.

    Згодом стало відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми.

    Теги: Харків таксі прокуратура ДТП вантажівки ПДД водій автомобіль Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прокуратура повідомила, хто спричинив ДТП під Харковом, у якій загинуло троє людей