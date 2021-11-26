Прокуратура повідомила, хто спричинив ДТП під Харковом, у якій загинуло троє людей

Унаслідок зіткнення МАН перекинувся на таксі і розчавив автівку з людьми

Водій однієї з вантажівок проїхав на червоне світло

Стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані. Як відомо, там увечері 25 листопада на Окружній дорозі зіткнулися дві фури та три легковики. Деталі розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, пише «РБК-Україна».

За його словами, ДТП сталася близько 17:30 години 25 листопада.

«За попередньою інформацією з камер відеоспостереження та показань свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора та зіткнувся на перехресті з автомобілем Chevrolet, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі з трьома особами всередині», – розповів Чубенко.

У таксі були водій 49 років та два пасажири – дівчинка трьох років та її бабуся, якій було 49 років. Всі вони загинули на місці. Крім того, п'ятеро травмованих осіб було доставлено до лікарні. Їхній стан здоров'я зараз стабільний.

У прокуратурі уточнили, що вантажівка МАН перевозила відходи соняшника. Назустріч їм їхав водій Suzuki, який врізався вже у перекинуті відходи соняшника на дорозі.

«Водія вантажівки МАН затримано, він має тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує», – уточнює Чубенко.

За словами Чубенко, після огляду лікарями водій МАН буде проходити перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп‘яніння, йому повідомлять про підозру.

«Завтра водію МАН буде повідомлено про підозру, після чого прокурори будуть направляти клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратура буде просити водію тримання під вартою», – розповідають у Харківській обласній прокуратурі.

Відомості про ДТП внесено в ЄРДР за частиною 3 статті 286 ККУ за порушення правил ПДД, що спричинило загибель декількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 25 листопада на в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок і трьох легкових автомобілів.

Згодом стало відомо, що у дорожньо-транспортній пригоді під Харковом загинуло троє людей, включаючи дитину, п'ятеро людей отримали травми.