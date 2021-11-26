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    У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)

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    Водій вантажівки MAN не надав перевагу у русі спецтранспорту та протаранив автомобіль &laquo;швидкої&raquo; - У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)
    Водій вантажівки MAN не надав перевагу у русі спецтранспорту та протаранив автомобіль «швидкої»
    фото: «Магнолія-ТВ»

    У ДТП постраждав водій автомобіля швидкої допомоги

    У четвер, 25 листопада, на бульварі Перова в Києві сміттєвоз протаранив автомобіль швидкої допомоги. Аварія сталася на перетині з вулицею Кибальчича. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Як вдалося з’ясувати, «швидка» їхала на виклик у напрямку Троєщини, водій увімкнув проблискові маячки та звуковий сигнал. Потік машин зупинився, аби пропустити медиків, які рухалися на червоний сигнал світлофора. Натомість водій вантажівки MAN (сміттєвоз) не надав перевагу у русі спецтранспорту та протаранив автомобіль «швидкої». Від сильного удару машину медичної допомоги відкинуло у позашляховик Lexus.

    Очевидці запевняють, що сміттєвоз рухався на великій швидкості. Згодом чоловіка повезли до медзакладу, де проведуть огляд на алкогольне та наркотичне сп’яніння.

    У ДТП не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували водія «швидкої».

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    У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)
    У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)
    У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)
    У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)
    У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)
    фото: «Магнолія-ТВ»

    На місці працювала слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 24 листопада Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum та легковиків ВАЗ і Ford Fusion.

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    Теги: ДТП Київ вантажівки водій лікарня автомобіль
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    У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)