У Києві сміттєвоз протаранив «швидку», є потерпілі (фото, відео)

Водій вантажівки MAN не надав перевагу у русі спецтранспорту та протаранив автомобіль «швидкої»

У ДТП постраждав водій автомобіля швидкої допомоги

У четвер, 25 листопада, на бульварі Перова в Києві сміттєвоз протаранив автомобіль швидкої допомоги. Аварія сталася на перетині з вулицею Кибальчича. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як вдалося з’ясувати, «швидка» їхала на виклик у напрямку Троєщини, водій увімкнув проблискові маячки та звуковий сигнал. Потік машин зупинився, аби пропустити медиків, які рухалися на червоний сигнал світлофора. Натомість водій вантажівки MAN (сміттєвоз) не надав перевагу у русі спецтранспорту та протаранив автомобіль «швидкої». Від сильного удару машину медичної допомоги відкинуло у позашляховик Lexus.

Очевидці запевняють, що сміттєвоз рухався на великій швидкості. Згодом чоловіка повезли до медзакладу, де проведуть огляд на алкогольне та наркотичне сп’яніння.

У ДТП не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували водія «швидкої».

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 24 листопада Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum та легковиків ВАЗ і Ford Fusion.